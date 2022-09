C'est un motif d'absence original pour ces trois jeunes joueurs. Pas de voyage à Chypre pour les milieux Lesley Ugochokwu (18 ans) et Désiré Doué (17 ans), ainsi que pour le défenseur Jeanuël Bélocian (17 ans), retenus par des épreuves programmées mercredi et jeudi, expliqué l'entraîneur Bruno Genesio. Au moment où ils auraient dû passer ces épreuves en mai, Ugochukwu était retenu par un match avec l'équipe pro tandis que Doué et Bélocian étaient occupés à remporter l'Euro U17 sous le maillot Bleu.

"C'est très important d'avoir un équilibre études/football/famille. Il n'était pas question de leur faire rater les épreuves", a estimé Genesio, tout en regrettant un manque de souplesse pour les deux derniers, dans la mesure où le premier report était dû à des matches de sélection nationale. Si Jeanuël Bélocian n'a encore joué que quelques minutes en mars en match pro, Ugochukwu est régulièrement entré en jeu la saison dernière et Doué était titulaire il y a 10 jours contre Lens.

Mais Genesio devra aussi se passer de titulaires en puissance, puisque Arnaud Kalimuendo et Jérémy Doku, blessés ces dernières semaines, sont encore en reprise et que la recrue Amine Gouiri, expulsée lors de son dernier match avec Nice, est suspendue.

