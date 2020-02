Nouvelle désillusion pour Lyon. Après la défaite subie dimanche à Nice (2-1), les Gones ne sont pas parvenus à se défaire d'Amiens au Groupama Stadium mercredi (0-0). Dominateurs mais inoffensifs, les Lyonnais n'ont pas su faire la différence face à un club picard qui restait pourtant sur dix matches sans victoire en Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia ont déçu et peuvent être déçus. Car ils ont manqué l'occasion de prendre la cinquième place à Montpellier et accusent désormais quatre longueurs de retard sur Lille, quatrième. Ils devront cravacher pour aller chercher la Ligue des champions. Amiens, malgré ce bon point, est 19e et relégable.

Malgré une équipe ambitieuse avec le quatuor Aouar-Traoré-Dembélé-Toko Ekambi, Lyon a peiné pour se montrer dangereux sur le but parfaitement gardé par Régis Gurtner. Il a fallu attendra l'entrée de Rayan Cherki à la 66e minute de jeu pour voir les meilleures occasions lyonnaises. Le jeune prodige des Gones a d'abord trouvé le poteau sur une volée après un centre de Kenny Tete (72e) avant de forcer le portier picard à une superbe parade sur une frappe qui prenait la direction de la lucarne (78e).

Amiens aurait pu espérer mieux...

Malgré ce sursaut en fin de match, le bilan offensif de l'OL est resté trop maigre. Il ne s'en est même fallu de pas grand-chose pour qu'Amiens reparte du Rhône avec les trois points. Déterminant sur un tir puissant de Serhou Guirassy (35e), Anthony Lopes, qui faisait son retour dans le but lyonnais, a été tout heureux de voir une frappe croisée de Stiven Mendoza fuir son cadre de quelques centimètres en fin de match (89e). Face à une équipe picarde qui n'a désormais gagné qu'un seul de ses 22 derniers matches à l'extérieur, l'OL ne méritait finalement pas beaucoup mieux que ce nul. C'est loin d'être la meilleure préparation pour aller défier le PSG dimanche au Parc des Princes.