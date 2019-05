Madrid : passez un week-end inoubliable dans la capitale du foot

Dans la capitale espagnole, tout est fait pour que les fans de foot se sentent comme chez eux et vivent une expérience inoubliable. Voici ce qui vous attend :

Le stade Santiago Bernabéu et le Wanda Metropolitano

Madrid possède deux des plus belles arènes de la planète foot. Le stade Santiago Bernabéu, avec ses 80 000 places assises, a déjà accueilli 4 finales de Ligue des champions, une finale de Coupe UEFA (1964) et une finale de Coupe du Monde (1982). Dernièrement, la finale de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Junior y a eu lieu. Initialement prévue à Buenos Aires, la rencontre a été délocalisée à la suite de heurts entre les fans des deux équipes. Visiter Bernabéu, le stade du Real Madrid, est un pèlerinage obligé pour tous les amateurs de foot. La "Maison Blanche" a une histoire de près de 120 ans, que l’on peut retracer grâce aux récompenses visibles dans les multiples armoires vitrées. Dans aucun autre stade au monde, vous verrez 13 trophées de la Ligue des Champions.

Santiago BernabéuGetty Images

À moins de 10 km de Concha Espina (lieu de résidence du Real Madrid), on trouve le Wanda Metropolitano, dans le quartier de Canillejas. Inauguré il y a moins de 2 ans, le tout nouvel écrin de l’Atletico Madrid est l’un des stades les plus modernes du continent. Malgré sa toute jeune existence, il a déjà accueilli des rencontres d’anthologie, dont la victoire 6-1 de l’Espagne face à l’Argentine et la finale de la Coupe du Roi 2018 entre le Barca et Séville. Il sera le théâtre de la prochaine finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham le 1er juin.

Vivez une expérience hors du commun en assistant à un match depuis les tribunes du colosse rouge et blanc, élu meilleur stade de la planète en 2018. Promenez-vous le long du Hall of Fame (Paseo de Leyenda) à la découverte des plaques qui honorent les joueurs ayant porté le maillot du club à plus de 100 reprises. Si vous avez faim, faites le tour des stands de restauration rapide qui sont aux abords du stade, ou bien retournez vers le centre-ville à la fin du match pour y déguster un fameux sandwich au calmar.

Ensuite, pourquoi ne pas visiter le stade du Rayo Vallecano dans le quartier de Vallecas. À Madrid, le réseau de transports publics est de très grande qualité : Bernabéu et le Wanda Metropolitano ont chacun leur station de métro et leurs arrêts de bus. Les stades situés hors du centre-ville sont facilement accessibles via les trains de banlieue, les "Cercanías".

Wanda MetropolitanoGetty Images

Paseo del Prado : un boulevard mythique

Que vous soyez un Madrista, un Viking, un Rojiblanco, un Indien ou bien un membre d’une autre tribu, vous connaissez sans doute les endroits où les équipes célèbrent leurs titres. D’un côté du Paseo del Prado, vous avez la Plaza de Cibeles, où Sergio Ramos a enroulé l’écharpe du Real Madrid au cou de la statue. De l’autre bord, il y a le Fuente de Neptuno, où les fans de l’Atletico fêtent les succès de leur équipe. Les statues de chaque place ont été dessinées par le même architecte, Ventura Rodriguez. Fait curieux : elles sont à peine séparées de 500 mètres.

La folie des célébrations a atteint son point culminant entre 2008 et 2012, durant l’âge d’or de la sélection espagnole. Au cours de ces 4 années historiques, la Roja a remporté 2 championnats d’Europe et une Coupe du Monde. La présentation des trophées a eu lieu devant à une foule gigantesque sur la Plaza de Colón. Lors de la victoire au mondial sud-africain, plus d’un million de personnes sont descendues dans les rues pour assister à un concert géant… et rigoler aux plaisanteries de Pepe Reina.

Une journée de rêve pour tous les fans de foot

À Madrid, football et tourisme vont main dans la main. Vous voulez en savoir plus sur cette ville fourmillante tout en assouvissant votre passion pour le beau jeu ? Nous avons l’itinéraire qu’il vous faut.

Commencez la journée avec un café et un toast (ou même un brunch si vous avez fait la fête la nuit précédente) avec une vue imprenable sur le stade Santiago Bernabéu. Un conseil : essayez d’arriver tôt, car les tables les plus proches des armoires à trophées sont rapidement prises d’assaut. Ensuite, visitez l’un des stades de la capitale ou prenez le Paseo de la Castellana et dirigez-vous vers le musée de cire. Prenez une photo avec vos footballeurs préférés (ils seront d’accord, ne vous inquiétez pas !) : Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Fernando Torres, Andrés Iniesta, David Villa ou Pelé.

Ronaldo et son double de cirePanoramic

À la fin de la visite, vous aurez sans doute faim. Allez directement vers la Paza Mayor et entrez dans l’un des bars pour y manger un sandwich au calmar. À quelques encablures de là, plusieurs magasins spécialisés dans le football vendent des produits dérivés introuvables ailleurs. Chez « Cooligan » par exemple, vous pourrez acheter des t-shirts vintage à un prix très raisonnable.

Si l’on est samedi, il y a sans doute un match qui se joue quelque part. Et le meilleur endroit pour prendre part à la fête, c’est dans les tribunes. Si vous avez décidé d’aller au stade, achetez vos billets longtemps à l’avance. Le cas échéant (ou si vous n’avez pas envie de dépenser trop), vous pourrez toujours profiter de la rencontre une bière à la main dans l’un des bars du Centro District ou de Barrio de las Letras. À Madrid, pas besoin de cacher vos couleurs : les fans des équipes rivales regardent les matchs ensemble dans une atmosphère bon enfant et terminent toujours bras dessus bras dessous après le coup de sifflet final.

Le dimanche, allez faire une balade dans le Parque del Retiro (vous pourrez même tomber sur un match improvisé) ou bien dans le Madrid Río, d’où vous verrez le stade Vincente Calderón sur les rives de la rivière Manzanares. Mais la meilleure option est sans doute de passer la matinée au Rastro, un marché vieux de 400 ans, situé dans le quartier de la Ribera de Curtidores. Vous y trouverez des centaines d’étals, vendant tout ce qu’il est possible d’imaginer. Au passage, ne manquez pas de goûter à la tortilla et aux toasts avec une bière ou un café sur les terrasses de La Latina.

Si vous êtes perdus, n’hésitez pas à demander votre chemin à un Madrileño (habitant de Madrid). Il se fera une joie de vous aider. Madrid abrite de très nombreuses communautés d’origines différentes. C’est une ville qui appartient à tous et où tout le monde s’y sent comme chez soi. Voilà pourquoi c’est l’un des endroits les plus accueillants au monde.