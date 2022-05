Diego Maradona, encore un peu plus dans la légende. Trente-six ans après avoir marqué un but mythique de la main face à l'Angleterre (2-0) lors de la Coupe du monde au Mexique, son maillot a été vendu mardi aux enchères à Londres et a battu tous les records. Selon la maison d'enchères Sotheby's, la tunique de l'Argentin, décédé en novembre 2020 à l'âge de 60 ans, a été acheté pour 8,5 millions d'euros

Il fallait remonter à 2019 pour trouver le précédent record pour la vente aux enchères d'un vêtement de sport de collection. Le maillot de la légende de base-ball Babe Ruth, porté dans les années 1920, avait été vendu pour 5,31 millions d'euros. Le prix dépasse même le manuscrit du manifeste olympique de 1892 vendu 8,35 millions d'euros en décembre 2019, établissant un record absolu.

Une offre de dernière minute a raflé la mise

La vente se déroulait sur internet depuis le 20 avril. Jusqu'à mercredi, une seule offre avait été enregistrée, à environ 4,74 millions d'euros. Mais la vente s'est animée dans les toutes dernières minutes, avec plusieurs offres se répondant, jusqu'à atteindre la somme de 9,28 millions de dollars, frais inclus. L'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée dans l'immédiat par Sotheby's.

Le but de la main de Diego Maradona face à l'Angleterre en 1986 Crédit: Imago

En 1986, Diego Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester. Les deux joueurs ont raconté l'épisode dans un de leurs livres respectifs. (Avec AFP)

