Manchester City et Guardiola veulent jouer un mauvais tour au Barça en lui chipant Umtiti

L'information avait filtré dès dimanche dans les colonnes du Sun, un tabloïd à la réputation sulfureuse. Elle est confirmée ce mercredi par L'Equipe. A la recherche d'un renfort en défense centrale cet hiver, Manchester City a coché le nom de Samuel Umtiti, qui est actuellement blessé, mais est considéré comme le meilleur défenseur du Barça depuis son arrivée en 2016.

Après avoir vu Virgil van Dijk filer à Liverpool contre 84 millions d'euros, les Skyblues seraient bien décidés à passer à l'action rapidement. Les hommes de Pep Guardiola marchent sur l'eau depuis le début de saison, mais doivent composer avec les blessures récurrentes de Vincent Kompany. Selon L'Equipe, le club anglais a ainsi d'ores et déjà approché Samuel Umtiti en lui exposant son projet. Un projet qui ferait réfléchir l'international français.

Une clause libératoire à 60 millions d'euros

Si le Barça n'a évidemment aucune intention de se séparer de l'un de ses meilleurs éléments, il n'est pas en position de force. Quand le club catalan a arraché Umtiti à l'OL en 2016, il avait en effet inséré dans le contrat de l'international français une clause libératoire de 60 millions d'euros. Un montant qui semble désormais dérisoire au vu de l'inflation du marché et du prix par exemple de Van Dijk.

Consciente de la situation, la direction du Barça s'est récemment rapprochée de "Big Sam" en vue de revaloriser son contrat (qui expire en 2021) et surtout d'augmenter le montant de sa clause libératoire. L'intérêt présumé de City tombe donc à pic pour Umtiti, qui va pouvoir s'en servir à l'heure de négocier avec le club catalan. Difficile en tout cas d'imaginer le voir quitter le Barça en plein milieu de saison et alors que son club caracole en tête de la Liga et est toujours en lice en Ligue des champions.