Le Real Madrid respire mieux. Et l’oxygène lui a été apporté par un Karim Benzema diablement efficace, mercredi sur la pelouse de l’Allianz Arena. Auteur d’un triplé à Munich, l’attaquant français a permis aux siens de dominer Fenerbahçe (5-3) dans le match pour la troisième place de l’Audi Cup. Au lendemain d’une défaite face à Tottenham (0-1), le succès va faire du bien au moral des hommes de Zinédine Zidane, qui enregistrent là la première victoire dans le temps réglementaire de leur préparation estivale.

Après quatre tentatives infructueuses, face au Bayern Munich (défaite 3-1), à Arsenal (2-2, victoire aux tirs au but), à l’Atlético Madrid (humilitation 7-3) et donc aux Spurs, le Real a enfin décroché un succès. Au rayon des points positifs, les suiveurs du club aux treize C1 ne pourront qu’apprécier la prestation de Benzema, imparable pour une défense turque qui lui a d’abord offert l’égalisation sur un plateau (12e). L’ancienne pépite de l’OL a ensuite fait admirer son jeu de tête, sur un coup franc de Toni Kroos (27e) puis à la réception d’un centre de Lucas Vazquez (53e), pour s’offrir un triplé.

Le Real meilleur sans Hazard

Les Madridistes attendaient Eden Hazard, ils ont dû se contenter de la soif de but de Mariano Diaz, à son avantage après sa sortie du banc à l’heure de jeu, contrairement à un Belge sans qui le Real a mieux joué après la pause. Le buteur passé par Lyon a d’abord contraint le gardien adverse à repousser sa frappe dans les pieds de Nacho pour le quatrième but madrilène (62e) avant de sceller la victoire merengue en renard des surfaces, en reprenant un tir de Lucas mal dégagé par le portier du club stambouliote (80e). Une entrée forcément intéressante mais qui ne changera pas le statut de transférable de l’international dominicain.

En attendant de trouver un nouvel employeur, Mariano est toujours là, et les problèmes défensifs du Real aussi. De ce point de vue, cette rencontre a encore révélé au grand jour les carences du géant espagnol dans ce domaine. Mardi, c’est Marcelo qui avait offert la victoire à Harry Kane et Tottenham en voulant sauver une touche. Mercredi, c’est toute l’arrière-garde merengue qui a failli, avec une désorganisation criante. Le Fener s’en est donné à cœur joie en contre, marquant trois buts à une formation qui a en encaissé quatorze en cinq matches amicaux. Zidane et ses joueurs ont encore du boulot.