Le Real Madrid s'est imposé 1-0 en match amical sur la pelouse de Salzbourg, grâce à sa recrue Eden Hazard, auteur de son premier but sous son nouveau maillot. Parti du rond central, le Belge a filé sur la gauche avant de marquer d'une belle frappe du droit à l'entrée de la surface adverse après un service du Français Karim Benzema (19e), au cours d'une rencontre où les Madrilènes ont toutefois été bousculés en deuxième période.

Ce succès, après celui contre Fenerbahçe (5-3) la semaine dernière, va tout de même faire du bien à l'équipe de Zinédine Zidane, dont la préparation avait été marquée jusque-là par des contre-performances dont une humiliation 7-3 face à l'Atletico Madrid. L'histoire d'amour entre Hazard et les Merengue, elle, va enfin pour commencer après des débuts décevants notamment en raison de la méforme et d'un certain surpoids de l'alier belge de 28 ans.

A noter que la recrue Eder Militao a effectué ses grands débuts sous les couleurs madrilènes. Le défenseur central portugais de 21 ans a évolué au sein d'une défense à trois composée par Zinédine Zidane et a ainsi permis au Real Madrid de résister aux assauts autrichiens et surtout de signer un premier match estival sans encaisser de but. Ces améliorations devront être confirmées dimanche face à la Roma lors du dernier test avant la reprise du championnat espagnol le samedi 17 août contre le Celta Vigo.