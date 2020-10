Il n'est que le huitième. Le huitième Bleu à devenir centenaire. Olivier Giroud fêtera mercredi face à l'Ukraine sa 100e cape avec l'équipe de France. Un seuil inespéré pour celui que le monde professionnel a longtemps boudé, qui s'est construit dans les divisions inférieures avant de découvrir la Ligue 1 à 24 ans seulement et les Bleus quelques mois plus tard.

"Si on m'avait dit que je deviendrais centenaire à 34 ans, je ne l'aurais pas cru surtout à l'époque où j'étais à Tours ou à Grenoble, a-t-il confié ce mardi en conférence de presse. A force de persévérance, d'abnégation, il n'y a aucune limite à se fixer. Si je regarde derrière, je suis très fier. Je suis un bel exemple pour les plus jeunes. Chacun son chemin, le plus important, c'est l'arrivée."

Il franchit un cap et ne côtoie désormais que des grandes légendes de l'équipe de France. De Thierry Henry à Didier Deschamps, de Lilian Thuram à Marcel Desailly, il s'est fait une place à part dans la grande histoire des Bleus. "C'est son mérite, l'a félicité son sélectionneur ce mardi. Au départ, par rapport à sa trajectoire, l'imaginer devenir centenaire, c'était peu probable. Mais il a été le chercher. Il a un profil bien spécifique, il est dans son registre qui a toujours été utile. Il peut être critiqué si on lui demande de faire des choses qui ne sont pas dans son registre. Mais ses points forts sont souvent utiles dans les équipes dans lesquelles il a joué."

Il a une force en lui

Pour Didier Deschamps, c’est précisément parce que son parcours fut heurté que Giroud atteint aujourd’hui ce cap des 100 sélections. L’attaquant des champions du monde s’en est nourri : "Il a une force en lui pour montrer que ça a été injuste de ne pas être retenu avant, note le sélectionneur. Il a connu beaucoup de situations où il a été en difficulté et il n’est jamais aussi fort que quand il est dans une situation difficile. A qualité égale, c'est le mental qui fait la différence au très haut niveau."

Voilà pourquoi, à 34 ans, il continue de se rendre indispensable et de s'imposer comme un titulaire indiscutable. Mercredi, il débutera face à l'Ukraine et, peut-être, avec le brassard de capitaine comme l'a laissé entendre son sélectionneur. Un honneur de plus pour celui qui continue d'avoir des objectifs. Troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 40 buts, il ne lui manque qu'une réalisation pour atteindre la deuxième marche : "Je peux égaler Monsieur Platini, je peux me rapprocher d'Henry et je peux jouer ma dernière compétition internationale, rappelle-t-il. On verra. Il y a beaucoup d'excitation cette année. J’apprécie d'autant plus les choses à mon âge. Je me sens très bien. Je savoure ces moments-là."

Je ne connaissais pas la chanson du bizutage d'Upamecano

Dans une équipe de France rajeunie au casting rafraîchi depuis la dernière Coupe du monde, il trouve toujours sa place. Même si certains incontournables de sa génération ne sont plus là (Blaise Matuidi par exemple), Giroud a une qualité essentielle : il s'adapte à tous les vestiaires. Parfait coéquipier, il admet malgré tout son décalage avec les petits jeunes qui montent : "Oui, il y a un petit choc de génération, admet-il. Eduardo a 17 ans et comme le coach me l'a dit : sur un malentendu, j'aurais pu être son père. C'est une génération 2.0 avec des nouvelles musiques, des nouveaux chanteurs. Je ne connaissais pas la chanson d'Upamecano lors de son bizutage. Il y a un petit décalage mais ça n'empêche pas d'avoir un bon feeling avec eux. Et ils ont un très bon état d'esprit. Donc ça va pour l'instant." Alors, Giroud continue d’accumuler les sélections et les buts. Avec la soif d'un jeune premier. Pour lui, 100 n'est qu'un palier.

