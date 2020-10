Les solutions s'amincissent pour Andriy Shevchenko. Le Ballon d'Or 2004 et sélectionneur de l'Ukraine était privé de six joueurs du Shakhtar Donetsk pour la rencontre amicale face à la France après une flambée de contaminations au sein de leur club: le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu Taras Stepanenko, testés positifs, ainsi que quatre autres partenaires contraints à l'isolement.