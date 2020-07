MATCH AMICAL - L'Olympique de Marseille s'est incliné (2-1) à Salzbourg face aux Slovaques du FC DAC Dunajska Streda, samedi. Thauvin a réduit le score sur penalty (52e) après les buts de Ramirez (18e) et Kalmar (33e).

L'Olympique de Marseille ne parvient pas à enchaîner. Ce samedi, dans le cadre de son troisième match amical de l'été, l'OM s'est incliné contre les Slovaques du FC Dac (2-1), samedi à Salzbourg. Une rencontre qui s'est certainement jouée dès le premier acte, avec deux buts sublimes d'Eric Ramirez (18e) et Zsolt Kalmar (33e). En seconde période, le penalty réussi par Florian Thauvin (52e) n'a pas changé le résultat final de cette rencontre. Les protégés d'André Villas-Boas retrouveront les terrains dès ce vendredi (16h), avec un duel alléchant contre le Bayern Munich, toujours dans le cadre de leur préparation estivale.

Après deux rencontres disputées et remportées contre des amateurs, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de se mesurer, pour la première fois de sa préparation estivale, à une formation professionnelle. Du côté de l'Autriche, les hommes d'André Villas-Boas ont parfaitement su négocier les dix premières minutes de leur rencontre. Mais les Slovaques, troisièmes du dernier championnat et pour leur premier match de préparation, ont su débloquer la situation les premiers.

Après un ballon perdu juste devant sa surface par Florian Chabrolle, Eric Ramirez s'est alors retrouvé totalement excentré à gauche. En angle fermé, sa puissante frappe a trompé Steve Mandanda, au premier poteau (18e, 1-0). Incapables de réagir, les Marseillais ont même fini par se faire rapidement breaker. Côté gauche encore, près de la surface de réparation, Zsolt Kalmar a marqué à son tour, d'un sublime coup franc, en trouvant la lucarne opposée (33e, 2-0). Deux buts qui ont totalement assommé des Phocéens bien incapables de produire du jeu.

Thauvin remonte le temps

Finalement, dès l'entame de la seconde période, Florian Thauvin, entré à la pause en compagnie de sept autres coéquipiers, a relancé cette rencontre, grâce à un but inscrit sur penalty (52e, 2-1). Un petit événement pour l'international français, qui n'avait plus marqué depuis la 38e et dernière journée de la saison 2018-2019, contre Montpellier (1-0). Par la suite, l'OM a tenté sa chance à de nombreuses reprises, sans parvenir à avoir la réussite et le réalisme de son côté. Une réussite qui a également manqué aux protégés d'André Villas-Boas sur les nombreux corners qu'ils se sont procurés. L'arrière-garde slovaque, supérieure physiquement, était, à chaque fois, assez vigilante pour repousse le danger.

Marseille, avec qui Leonardo Balerdi a effectué ses grands débuts en entrant en cours de jeu (78e), a certainement payé son mauvais premier acte où son manque de justesse dans le pressing et dans le marquage lui a été fatal. Il faudra toutefois rapidement se remettre dans le bon sens de la marche. Car ce vendredi (16h), un duel d'une tout autre facture se profile, avec le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre.

