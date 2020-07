Le PSG recevra Sochaux le 5 août avant un stage au Portugal

AMICAL - Avant le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, le PSG accueillera Sochaux à huis clos le 5 août prochain à huis clos.

Les joueurs de Thomas Tuchel retrouveront le Parc des Princes le 5 août (19h). En effet, le PSG affrontera Sochaux (Ligue 2) à huis clos dans le cadre de sa préparation pour la Ligue des champions, avant de s'envoler à Faro (Portugal) pour un stage de trois jours, a annoncé mardi le technicien allemand. Si les trois matches de préparation avant les finales des coupes nationales ont eu lieu devant 5.000 spectateurs, le match amical contre Sochaux sera à huis clos "afin de préparer les joueurs au contexte du Final 8 qui se disputera à Lisbonne sans supporter", a annoncé le club parisien dans un communiqué, en marge de la victoire contre le Celtic Glasgow (4-0).

Après cette ultime rencontre avant le quart de finale de C1 contre l'Atalanta Bergame, programmée le 12 août, les coéquipiers de Neymar se rendront à Faro (Portugal) du 8 au 11 août. "Après six semaines à Paris, tous les jours au centre d'entraînement, on va partir pour trois jours à Faro pour être au Portugal, et surtout minimiser les risques face au coronavirus. L'idée c'est de rester ensemble dans un hôtel très privé, s'adapter à l'atmosphère, profiter pour passer du temps ensemble", a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.

