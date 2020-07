MATCHES AMICAUX - L'Olympique de Marseille a largement battu Heimstetten, pensionnaire de D4 allemande, mercredi en amical (1-6). Les jeunes pousses de l'OM en ont profité pour briller avec un doublé pour Marley Aké et des buts de Boubacar Kamara et de Florian Chabrolle.

Nouvelle sortie bien négociée pour les hommes d'André Villas-Boas. L'Olympique de Marseille n'a logiquement fait qu'une bouchée de son modeste adversaire allemand d'Heimstetten en match amical (1-6). Titulaire en attaque, le jeune avant-centre Marley Aké a signé un doublé, Boubacar Kamara a également marqué en première période. Florian Chabrolle, Dario Benedetto et Valentin Rongier ont fait de même dans le second acte. Les Phocéens confirment leur bonne forme après leur premier large succès sur Pinzgau (1-5).

Ligue 1 Pourquoi OM-PSG va nous manquer 21/03/2020 À 22:45

Comme face aux Autrichiens dimanche dernier, le coach marseillais a procédé à une large revue d'effectif. Son onze de départ avec Khaoui au poste d'arrière gauche et Aké à la pointe de l'attaque mais aussi Mandanda, Alvaro, Sanson, Payet et Thauvin, avait tout de même belle allure face aux pensionnaires de quatrième division allemande. Si les Marseillais ont clairement pris l'ascendant dans un début de match tranquille, ils ont pourtant subi l'ouverture du score sur la première offensive allemande. Après un long coup franc venu de la droite, Srkijelj, oublié par la défense, a tranquillement pu ajuster Mandanda d'une reprise au point de penalty (1-0, 23e).

L'OM porté par ses jeunes

La réaction olympienne n'a toutefois pas tardé et Aké, à l'affût dans les six mètres,a pu pousser le ballon au fond des filets bavarois pour l'égalisation (1-1, 25e). L'attaquant de 19 ans a ainsi débloqué son compteur en équipe première. L'OM a, dès lors, nettement haussé le ton dans le sillage d'un Payet volontaire et d'un Thauvin déchaîné sur son aile droite. L'ancien joueur de Newcastle a parfaitement servi Aké pour une reprise dans la course qui est pourtant venue heurter la transversale (42e). Kamara, lui, n'a eu besoin de personne après un corner pour envoyer son petit-centre tir en rupture dans la lucarne opposée (1-2, 45e). Le duop Thauvin-Aké est revenu à la charge dans la foulée et l'avant-centre a signé un doublé sur un centre du premier (1-3, 45e+2).

Play Icon WATCH Niang trop cher, nos 5 idées d’attaquants pour l’OM 00:10:21

Largement remaniée en seconde période, la formation marseillaise a mis une vingtaine de minutes à trouver les bons réglages. Chabrolle, 22 ans, a tout de même montré sa qualité technique avant de tromper le gardien adverse d'un tir à ras de terre (1-4, 64e). Il s'est de nouveau mis en évidence quelques instants plus tard en servant Benedetto pour une petite reprise à bout portant sous la barre (1-5, 65e). Germain (68e), Benedetto sur coup franc (88e) puis Radonjic (89e) n'ont pas réussi à alourdir l'addition mais Rongier a eu le dernier mot d'un joli petit lob croisé dans la course (1-6, 90e+1). L'OM profite de sa tournée bavaroise pour prendre confiance, trouver ses marques et monter en puissance avant d'affronter les Slovaques du FC DAC samedi puis le grand Bayern Munich le vendredi 31 juillet.

Ligue 1 Lopez : "A moi de montrer que je ne suis plus un minot" 25/07/2019 À 09:59