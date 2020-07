MATCHES AMICAUX - Pas d'inquiétude pour André Villas-Boas. Malgré la défaite face au Bayern Munich (1-0) en match amical, l'entraîneur de l'OM assure être "content" de ce qu'il a vu, et ce malgré le manque de tranchant évident devant.

Pour l'OM, c'était un match de préparation en vue du début de la saison prochaine. Pour le Bayern Munich, la donne était quelque peu différente, puisque le club bavarois s'apprête à retrouver la Ligue des champions dans une semaine chrono. Dominés et malmenés, les hommes d'André Villas-Boas se sont donc logiquement inclinés (1-0) en amical ce vendredi face à ceux d'Hans-Dieter Flick.

Le film du match

Ligue 2 Cinq cas de coronavirus à Guingamp, le club suspend sa préparation estivale HIER À 14:19

"On est contents"

"C'était bien sur l'aspect défensif, la discipline, la communication de l'équipe, la volonté contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions comme vous le savez, a expliqué l'entraîneur marseillais après la rencontre et dans des propos relayés par Footmercato. Sur cet aspect, je suis assez content (...) De toute façon, je remercie les gars, ils étaient bien, sur le placement et avec cohésion. Pendant le match, on a raté nos deux meilleures chances avec les contre-attaques qu'on a eues. C'est vrai que le Bayern a eu la possession du ballon mais pas trop de chance aussi. On est contents."

Conscient du manque de poids devant, Villas-Boas ne s'en fait pas une montagne. L'entraîneur portugais a une feuille de route et il compte bien la suivre. "Maintenant, on a Montpellier, Nîmes et Stuttgart pour se préparer pour Saint-Étienne. En gagnant ou perdant ce genre de matches en présaison, l'objectif reste pour moi Saint-Étienne", a-t-il conclu, déjà focalisé sur le début de saison de Ligue 1.

Play Icon

Transferts Désolé Paris, Ben Yedder aurait une touche avec un autre cador européen HIER À 13:27