Dans la famille Hazard, il n'a longtemps été considéré qu'en tant que "petit frère de". Un peu comme si l'opinion belge, éblouie par les prestations fulgurantes de la superstar Eden, voulait cantonner Thorgan à un modeste second rôle, trop obscur pour mériter autre chose qu'une simple mention en petits caractères tout en bas de l'affiche. Pourtant, du caractère, Thorgan Hazard n'en manque pas. De qualités non plus, révélées au fil du temps.