Un match amical, vraiment ? Deux mois et demi après l'élimination à l'Euro, les Bleues retrouvent l'Allemagne ce vendredi (20h30) à Dresde. L'échec des Françaises, battues 2-1 en demi-finale du dernier Championnat d'Europe contre les Allemandes en juillet à Milton Keynes, ne sera pas corrigé par un succès sur les rives de l'Elbe, quoi qu'il advienne.

Mais les Bleues savent qu'une victoire contre les vice-championnes d'Europe, au Rudolf-Harbig-Stadion vendredi, viendrait apaiser leur automne et regonfler leur confiance, à neuf mois de la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. "On va prendre ce match plutôt comme un défi, pour remettre en place ce qu'on a fait à l'Euro, et faire mieux", promet la sélectionneuse Corinne Diacre, laquelle reconnaît avoir "des choses à travailler".

Pour avoir revu la frustrante rencontre du 27 juillet, les Françaises et leur patronne savent qu'elles ont péché dans le réalisme offensif, sans réussir à trouver la clé face au pressing incessant des partenaires de Lena Oberdorf et Alexandra Popp, ultra-efficace avec un doublé décisif.

Blessures

"Elles ont été tueuses", se remémore Grace Geyoro auprès de l'AFP. La milieu ne se voile pas la face: les Allemandes "ont fermé toutes nos options, tout ce qu'on avait réussi à faire dans nos premiers matches. C'était compliqué de trouver des relations, des espaces". Les retrouvailles à l'extrême Est de l'Allemagne n'auront pas tout à fait la même allure, au coeur d'un automne marqué par les blessures de part et d'autre.

Comme à l'Euro, les Bleues sont privées de leur attaquante Marie-Antoinette Katoto, mais aussi de plusieurs cadres. En défense, l'absence de Griedge Mbock et Sakina Karchaoui ouvrent la voie à Aïssatou Tounkara et Selma Bacha. Au milieu, le forfait de Sandie Toletti et de Clara Matéo peut faire espérer la toute jeune Laurina Fazer, appelée pour la première fois à 18 ans.

Les hôtes ne sont pas épargnées non plus avec quatre titulaires de juillet sur le flanc: les défenseures Giulia Gwinn et Marina Hegering et surtout les milieux Lina Magull et Sara Däbritz, joueuse de l'OL. L'autre Lyonnaise Dzsenifer Marozsan n'a, elle, toujours pas repris depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mai.

Ecarts d'affluence

Décimées, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg pourront néanmoins compter sur un soutien non-négligeable, celui du Rudolf-Harbig-Stadion où plus de 25.000 spectateurs sont attendus, dont plusieurs milliers debout, dans des tribunes sans sièges. Une popularité déjà bien ancrée au pays des doubles championnes du monde allemandes (2003 et 2007), mais décuplée depuis leur finale de l'Euro. "On espère que cela va durer", savoure Alexandra Popp, attaquante de Wolfsburg. "Je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est sur la bonne voie."

Les joueuses de l'équipe de France, en demi-finale face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

En France, de telles affluences pour les partenaires de Wendie Renard restent difficiles à atteindre, hormis lors de la Coupe du monde 2019 à domicile. "Avant un Mondial qui aura lieu très loin, c'est bien de se confronter à des matches à l'extérieur, d'avoir deux adversaires, l'équipe et son public", remarque Corinne Diacre. Les Bleues enchaîneront en effet un deuxième choc contre la Suède, vice-championne olympique en titre, mardi (18h30) dans un stade annoncé à guichets fermés à Göteborg, avec 15.000 spectateurs attendus.

