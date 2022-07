Ce n’était pas le match de l’année. Ni de la pré-saison. Dans la chaleur prenante du Riverside Stadium, les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont inclinés face à Middlesbrough (0-2). Les buts des Anglais ont été inscrits par Isaiah Jones (53e) et Marcus Tavernier (72e). L’addition aurait même pu être plus lourde sans plusieurs arrêts déterminants de Pau López. Après ce second revers d’affilée, il faudra aux coéquipiers de Dimitri Payet se remobiliser rapidement, avant le match de mercredi à Chesterfield contre le Betis Séville. Il y a encore du travail.

