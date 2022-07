Middlesbrough - OM : 0-0

45e : Pas de temps additionnel, c'est la mi-temps au Riverside Stadium (score 0-0).

43e : Pour le moment, les joueurs de l'OM tiennent bien physiquement. C'est inégal par moments, mais ça reste une bonne prestation.

40e : Servi par Giles, Bola reprend dans la surface dans la surface, mais Touré sauve la mise.

38e : Le superbe double arrêt de Steffen devant Ünder et Gerson ! Le gardien américain sort 2 gros arrêts devant les deux joueurs amrseillais, après un bon centre venu de la gauche !

34e : Dijksteel intervient devant Guendouzi, alors que Gerson avait isolé l'ancien joueur d'Arsenal sur la gauche.

32e : L'OM de Dimitri Payet est de plus en plus à l'aise balle au pied.

30e : L'énorme OCCASION POUR MILIK ! Sur un centre de Kolasinac, Milik manque sa reprise dans la surface ! Oh l'attaquant polonais rate complètement cette occasion d'ouvrire le score pour l'OM.

29e : Carton jaune pour le milieu Riley McGree, suite à un tacle par derrière raté sur Gerson.

28e : But hors-jeu refusé à l'OM ! Kolasinac était hors-jeu avant de servir Milik face au but.

27e : L'OM commence à toucher de plus en plus de ballons.

26e : La frappe de Milik ! Lancé dans la surface, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille tente un tir placé du droit ! Ça passe à côté sans inquiéter le gardien Zack Steffen.

24e : Le jeu reprend.

22e : Le jeu est arrêté car Marc Bola, le défenseur de Middlesbrough, est resté au sol après un contact.

19e : Middlesbrough domine tranquillement ce début de match.

17e : Les Marseillais se sont un peu réveillés. Il commencent à enchainer les passes dans le camp de l'équipe du Yorkshire, sans inquiéter Zack Steffen cependant.

15e : Guendouzi fauché dans la surface ! Sur un long centre venu de la droite, Guendouzi contrôle et tente de se mettre en position de frappe mais il est fauché ! L'arbitre n'a pas bronché, il demande à l'international français de se relever !

12e : Middlesbrough a toujours le ballon très haut dans le camp marseillais.

11e : Zack Steffen, l'ancien gardien de Manchester City, est tranquille dans sa moitié de terrain pour le moment. Il n'est pas mis en difficulté.

9e : Faute de Kolasinac signalée sur Jones, dans le camp marseillais.

7e : Pour le moment, les Olympiens peinent à se projeter dans le camp des joueurs de Middlesbrough. Les joueurs de Igor Tudor sont très bas sur le terrain.

5e : Coup franc dangereux frappé par Marcus Tavernier ! Ça passe au-dessus des buts de Pau Lopez.

3e : Pour l'instant, ce sont les joueurs de Middlesbrough qui ont la possession.

1ère : C'est parti ! Le coup d'envoi a été donné.

Coup d'envoi imminent au Riverside Stadium.

Les compositions d'équipes : Payet et Gerson alignés

Le onze de départ de Middlesbrough : Steffen, Jones, Giles, Tavernier, McGree, Dijksteel, Howson, Watmore, Crooks, Lenihan, Bola.

Le onze de départ de l'OM : Pau Lopez, Mbemba, Gigot, Touré, Kolasinac, Ünder, Rongier, Guendouzi, Gerson, Payet, Milik.

Le contexte : L'OM veut rebondir

L'OM a remporté son premier match de préparation, contre Marignane Gignac (le 13 juillet, 4-1) avant de s'incliner contre Norwich samedi à Fos-sur-Mer (0-3).

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre, en direct commenté, la rencontre amicale entre l'OM et le club anglais de Middlesbrough. Coup d'envoi à 20h00 !

