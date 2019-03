Match amical : Les Bleues dominent les Uruguayennes (6-0)

La France avait besoin de faire le plein de confiance, et la mission a été accomplie avec succès. Quatre jours après un revers face à l’Allemagne (0-1) et à un peu plus de trois mois du début de la Coupe du monde, les Bleues ont aisément dominé l’Uruguay en match amical ce lundi (6-0). Viviane Asseyi (21e), Charlotte Bilbault (36e), Valérie Gauvin (45e+1, 67e), Grace Geyoro (48e) et Maéva Clémaron (83e) ont marqué pour les Tricolores, qui ont fait le spectacle au stade de la Vallée du Cher.

Le film du match

Sur le papier, l’écart entre la France (3e au classement FIFA) et l’Uruguay (74e) était assez net. Et la différence de niveau entre les deux sélections a pu être constatée dès la première période, copieusement dominée par les joueuses de Corinne Diacre. Parfois trop imprécises dans le dernier geste, les Françaises ont malgré tout rejoint les vestiaires avec trois buts d’avance au tableau d’affichage. Viviane Asseyi a ouvert la marque à bout portant (1-0, 21e), Charlotte Bilbault a nettoyé la lucarne de Sofia Olivera (2-0, 36e) et Valérie Gauvin, d’une légère déviation, a enfoncé le clou juste avant la pause (3-0, 45e+1).

Gauvin voit double, Clémaron ouvre son compteur

Le festival offensif des Tricolores s’est poursuivi dès la reprise. Opportuniste, Grace Geyoro a poussé le ballon au fond des filets après une frappe d’Amandine Henry sur le poteau (4-0, 48e). Très en vue tout au long de la partie, Valérie Gauvin s’est offert un doublé (5-0, 67e). Les Uruguayennes ont commis de nombreuses fautes, ce qui a haché le rythme. Mais il en fallait plus pour stopper la marche en avant des Bleues, qui ont alourdi le score par l’intermédiaire de Maéva Clémaron (6-0, 83e). La Stéphanoise a ainsi inscrit le premier but de sa carrière avec la sélection nationale.

Si la relative faiblesse de l’opposition était à prendre en compte, cette rencontre a néanmoins permis à certaines joueuses - en particulier Valérie Gauvin - de se mettre en évidence. Wendie Renard et ses coéquipières devront monter en régime lors de leurs deux prochains matchs amicaux, face au Japon (4 avril) et au Danemark (8 avril). Il ne restera alors plus que deux mois avant le début du Mondial en France.