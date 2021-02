Bis repetita pour l’équipe de France. Comme il y a trois jours, les joueuses de Corinne Diacre, toujours en terre messine à Saint-Symphorien, se sont imposées face à la Suisse, sur le même score (2-0). Et comme ce week-end, c’est leur défenseure-buteuse, Wendie Renard, auteure cette fois d'un doublé, qui a débloqué la situation et permis aux Bleues de s’imposer dans ce match amical, et d’enchaîner un 15e match de suite sans défaite.