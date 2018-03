Bleus - Les notes : Mbappé-Pogba brillants, tranchants et épatants

Hugo Lloris : 6

On a aimé : Trois parades décisives et une bonne anticipation en tout début de rencontre (7e), Lloris a sauvé les meubles derrière une défense qu'on a connue plus sereine. Le capitaine reste, lui, imperturbable. Livré à lui-même sur le but de Smolov (68e).

On n'a pas aimé : RAS.

En bref : Un match de taulier.

Benjamin Pavard : 5

On a aimé : Globalement solide dans les duels, il dégage une vraie autorité malgré son inexpérience. Pavard est un recours intéressant à Sidibé lorsqu'il faudra fermer la boutique à droite.

On n'a pas aimé : Il manque de promptitude sur une énorme occasion russe (58e). Il a trop rarement apporté le surnombre.

En bref : Le match avec Debuchy reste ouvert mais Pavard reste une option très crédible.

Benjamin Pavard (France) en RussieGetty Images

Laurent Koscielny : 5,5

On a aimé : Le Gunner n'a jamais vraiment été mis en difficulté et, lorsque ce fut le cas, il a compensé son manque de vitesse par un jeu de corps et une protection efficaces. Toujours aussi précieux dans les duels.

On n'a pas aimé : Son début de match a été marqué par un manque inhabituel de concentration et des choix de relance baroques. Pas toujours à l'aise avec le ballon dans les pieds.

En bref : Avec Koscielny, on est rarement déçu.

Samuel Umtiti : 4

On a aimé : A l'aise dans les airs.

On n'a pas aimé : Quatre jours après son tacle insensé dans sa surface face à la Colombie, le Barcelonais est encore impliqué sur le but russe. Sa sortie déséquilibre toute la défense qui se fait prendre à revers. Il s'était déjà fait surprendre dès la 16e minute. Si à l'aise en sélection jusqu'ici, il a curieusement manqué de sérénité cette semaine.

En bref : Il était la valeur montante, attention à la décote.

Remplacé par Presnel Kimpembe (80e).

Lucas Hernandez : 5

On a aimé : Pour sa deuxième sélection, le Madrilène s'est montré rigoureux à défaut d'être audacieux et a globalement plutôt bien tenu son aile.

On n'a pas aimé : En seconde période, la Russie a insisté sur son côté mais ni Martial ni Mbappé ne lui ont franchement porté secours. Il n'a jamais dépassé la ligne médiane.

En bref : Sobre sans être génial.

N'Golo Kanté : 5

On a aimé : Face à l'apathie de Rabiot, il s'est multiplié. Très agressif sur le porteur du ballon, il a imposé sa loi.

On n'a pas aimé : Encore un ballon perdu dans une zone dangereuse (24e) qui n'a, cette fois, pas porté préjudice à l'équipe de France. Il n'a pas eu son impact habituel dans la percussion et la première relance.

En bref : Précieux à la récupération, imprécis dans la relance.

Remplacé par Corentin Tolisso (66e).

Paul Pogba : 7,5

On a aimé : Tancé à Manchester, sur le banc vendredi dernier, Pogba a rayonné ce mardi. Le milieu des Bleus s'est distingué par ses ballons en profondeur et sa passe décisive pour Mbappé (40e). Mais il n'a pas que joué les chefs d'orchestre. Son coup franc lumineux, qu'il avait lui-même provoqué, rappelle à quel point il peut être précieux face au but. Quand il épure son jeu et qu'il se concentre sur l'essentiel, il reste indispensable.

On n'a pas aimé : Deux ballons perdus avant la pause dans des zones dangereuses. Le revers de la médaille.

En bref : Un Pogoal, un Pogcaviar et le retour de Pogboom.

Adrien Rabiot : 3,5

On a aimé : Une seconde période un peu plus appliquée.

On n'a pas aimé : Passif, presque en dilettante, Rabiot est retombé dans ses travers. Le Parisien s'est montré complètement transparent avant la pause, subissant les duels. Ses facilités techniques doivent lui permettre de diriger la manœuvre mais il s'est complètement effacé face à l'activité de Pogba.

En bref : Toujours aussi inhibé en équipe de France.

Remplacé par Blaise Matuidi (80e).

Ousmane Dembélé : 4

On a aimé : Sa montée en puissance autour de la demi-heure de jeu a participé au réveil de l'équipe de France.

On n'a pas aimé : Toujours aussi imprécis quand il s'agit de conclure. Il a les jambes, il a le gaz mais n'a pas toujours la lucidité. Son repli défensif n'est pas un modèle du genre.

En bref : Dragster sans conducteur.

Remplacé par Olivier Giroud (72e).

France's forward Ousmane Dembele and Russia's midfielder Aleksandr Erokhin vie for the ball during an international friendly football match between Russia and France at the Saint Petersburg Stadium in Saint Petersburg on March 27, 2018.Getty Images

Anthony Martial : 4

On a aimé : Ses appels dans la profondeur. Toujours justes. Disponible et généreux.

On n'a pas aimé : Il a souffert dans le combat, l'engagement physique et a eu du mal à tenir sur ses cannes. Souvent en position dangereuse, il n'est jamais allé au bout de ses intentions et sa prestation laisse un goût d'inachevé.

En bref : Payet peut encore y croire…

Remplacé par Antoine Griezmann (58e).

Kyluian Mbappé : 7,5

On a aimé : Deux buts après deux dribbles à vous démettre une hanche. A la pointe d'un trident offensif peu inspiré, il a secoué le cocotier d'abord par ses appels tranchants puis par ses exploits individuels. Il a prouvé qu'il mérite d'avoir sa chance dans l'axe. Plus près du but, ses accélérations sont fatalement beaucoup plus menaçantes.

On n'a pas aimé : Son premier face-à-face raté (27e).

En bref : Il a gagné le droit de retrouver l'axe à court ou moyen terme.

Remplacé par Thomas Lemar (86e).