Par définition, les tournées d'adieux ne sont pas éternelles. Celle des champions du monde a pris fin mardi en une froide soirée de novembre. Pour l'apothéose, il faudra repasser. Le match amical face à l'Uruguay (1-0) clôt une année unique après 90 minutes ordinaires. Qu'importe au fond. Ce qui restera, c'est ce mois enchanté. Cette campagne russe victorieuse, la deuxième étoile et les 23 héros d'un été éternel. Merci pour tout. Les tournées d'adieux peuvent parfois être un peu embarrassantes quand elles s'étendent un trop longtemps.

On pensait que celle des champions du monde avait trouvé son point final après la communion face aux Pays-Bas au Stade de France en septembre dernier. Mais Didier Deschamps a voulu prolonger la fête en plaçant les champions du monde au-dessus de la concurrence quatre mois après le sacre du Loujniki. Seules des blessures ont permis d'injecter du sang neuf même si elles ont aussi (et surtout) profité à des visages bien connus (Zouma, Sakho ou Sissoko).

Vidéo - Kanté : "On termine cette année fantastique de la meilleure des manières" 00:26

Les symboles Mendy et Ndombele

Une logique qui a fait baigner l'automne dans une nostalgie estivale qui n'a pas rendu service aux Bleus. Elle a peut-être coûté le Final Four de la Ligue des Nations puisque la défaite cinglante à Rotterdam (2-0) a rappelé à tout le monde qu'être sur le toit du monde est une position aussi confortable qu'éphémère. Ce triste mois de novembre ne restera pas dans les mémoires mais, à l'heure des retrouvailles dans quatre mois, il ne faudra pas oublier ce qu'il nous dit de cette équipe de France. Trois individualités se sont extirpées de ce France - Uruguay soporifique. Et derrière l'incontournable Antoine Griezmann, ce n'est pas tout à fait un hasard si ce sont Tanguy Ndombele et Ferland Mendy qui ont sorti cette rencontre du formol.

Voilà qui dit tout de la nécessité d'extirper du confort un groupe qui a touché son Graal en juillet. Le bouillonnement, la concurrence, le sang neuf : les deux Lyonnais ont sans doute montré la voie à suivre. Juillet fut magnifique mais il n'est pas éternel. L'ivresse de la plus grande victoire du football français en dehors de ses frontières non plus. Et les légendes de l'été n'ont déjà plus les mêmes mines à l'automne. On a aujourd'hui peine à imaginer Adil Rami revoir un printemps bleu.

Ferland Mendy (France) au duel avec Edinson Cavani (Uruguay).Getty Images

Deschamps sait faire

Comment imaginer Didier Deschamps ne pas perdre patience avec un Ousmane Dembélé qui vit à crédit en sélection depuis sa demi-heure de feu face à l'Italie en match de préparation ? Trente minutes en 365 jours voilà qui devrait commencer à chatouiller l'exigeant sélectionneur. Et Djibril Sidibé à l'agonie à Monaco ? Et Florian Thauvin toujours aussi neutre quand la pente s'élève ? Blaise Matuidi peut-il décemment s'installer sur le côté gauche et continuer de forcer sa nature ?

Les champions du monde ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de la mansuétude du grand patron. Mamadou Sakho et Moussa Sissoko, suppléants en juin dernier, furent de magnifiques soldats, parmi les plus valeureux de l'ère Deschamps. Mais la trajectoire de leur carrière semble les éloigner à moyen terme du futur de la sélection.

Didier Deschamps a déjà montré durant son mandat qu'il n'avait que faire des statuts et des états de service. Il a fait une entorse à la règle en cette fin d'année. Rotterdam l'a rappelé à ses principes. Les Bleus se doivent d'avancer toujours pour ne pas risquer le surplace. Ceux qui patientent sagement (Clément Lenglet, Alexandre Lacazette pour ne citer qu'eux) verront leur heure arriver. Parce que DD a toujours fonctionné ainsi. En mars, il aura beaucoup moins d'états d'âme. La page est désormais tournée, il est temps d’écrire une nouvelle histoire.