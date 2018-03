L'antisèche de Russie - France (1-3) : Les hommes ont répondu, plus que l’équipe

Le jeu : Un 4-3-3, peu de repères et du retard à l'allumage

Comme à l'accoutumée, Didier Deschamps avait remanié son onze de départ entre le premier et le deuxième match de la fenêtre internationale. Mardi à Saint-Pétersbourg, le sélectionneur de l'équipe de France avait même poussé jusqu'à modifier son système. Du 4-4-2 au 4-3-3, les Bleus n'ont pas réussi la même entame que vendredi face à la Colombie. Vraiment pas. Mais, heureusement pour eux, ils ont bien mieux fini. Et se sont imposés en Russie (1-3).

Il y aura beaucoup à redire sur la prestation d'ensemble et l'animation qui n'a pas été optimale et loin du niveau escompté, même lors d’un match amical de mars. On ne s'empêchera pas non plus de penser qu'une triplette Martial - Mbappé - Dembelé n'était peut-être pas la plus appropriée pour construire, même face à une Russie dont le niveau laisse craindre un avenir mondial des plus sombres. Les Bleus ont néanmoins rempli leur mission. Et il y a fort à parier que Didier Deschamps attendait plus des réponses sur les hommes que sur son collectif, au vu de son équipe de départ. Sur ce point, il n'a pas été déçu.

Kylian Mbappé célèbre un but lors du match amical Russie - France, le 27 mars 2018 à Saint-Pétersbourg.Getty Images

Les joueurs : Pogba, c'est tellement mieux comme ça

On ne sait pas si l'intéressé consacrera un épisode de sa Pogsérie à cette soirée passée à Saint-Pétersbourg mais, sur ces dernières semaines, c'est le meilleur qu'on ait vu du Mancunien. Titularisé par Didier Deschamps, le numéro 6 des Bleus a tiré son épingle du jeu, par sa prestation d'ensemble couronnée par un but. Kylian Mbappé, aussi, a marqué. Deux fois. Et fait son match, en pointe. Il a été bien plus en vue que ses compères de l'attaque, Anthony Martial et Ousmane Dembelé, décevants. Rayon déceptions également : Adrien Rabiot arrive en tête de liste. Le Parisien a traversé sa soirée comme un fantôme. Pour un joueur qui est "borderline" en vue de la liste des 23, c'est tout sauf une bonne idée. Samuel Umtiti, lui, n'a pas relevé le niveau de sa prestation colombienne.

Le tweet de bon conseil

La décla : Didier Deschamps (équipe de France)

" C'était la dernière étape avant mai, la dernière fenêtre. Les joueurs ont été là pendant dix jours, il faut gérer les temps de jeu même si ça nuit au collectif mais rester cohérent. "

La question : Les Bleus ont-ils fait oublier leur raté colombien ?

Quand on gagne, on recule rarement. C'est un fait. Néanmoins, on ne peut pas dire que l'équipe alignée sur le pré ait collectivement réussi une prestation XXL ou bouleversé les plans de DD. Parce que les Bleus n'ont pas fait un grand match. Mais ils ont eu un mérite, celui de s’imposer et de faire l'inverse de vendredi. A savoir : monter en gamme au fil des 90 minutes. Si Didier Deschamps ne retirera sans doute pas de grands enseignements collectifs, il a, en revanche, dû voir des choses positives, individuellement parlant. Après tout, c’est tout l’intérêt de ces soirées printanières. Parce qu’avant de construire une équipe, il faut trouver les hommes qui la constitueront.

Kylian Mbappé dans l'axe, il fallait l'essayer. Didier Deschamps l'a fait. Le sélectionneur sait qu'il possède plus qu'une solution de rechange si jamais il fallait pallier une éventuelle désaffection du titulaire au poste, Olivier Giroud. Paul Pogba ? Il fallait le relancer. DD l'a fait et le Mancunien s'est plutôt bien débrouillé. Au-delà de son but, le milieu de terrain a apporté, jeu court et jeu long. Il a surtout joué simple. Comme il sait si bien le faire, parfois. Mbappé et Pogba au top, c’est tout le mal qu’on peut souhaiter à cette équipe de France qui, si elle semble d’une richesse folle, peut difficile faire l’économie de tels talents dans sa quête d’éternité. Au-delà de la victoire, c'est ce qu'on a envie de retirer de cette soirée russe qui, on l'espère, n’est que l'apéritif d’un été radieux.