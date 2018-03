Le Brésil s'impose à Moscou face à la Russie (0-3)

Une mi-temps pour se régler et une autre pour s'imposer. Voilà comment le Brésil a expédié les affaires courantes contre la Russie ce vendredi. A Moscou, les Brésiliens se sont largement imposés face au pays-hôte du prochain Mondial grâce à des buts de Joao Miranda (52e), de Philippe Coutinho (62e, sp) et de Paulinho (66e). Les joueurs de Tite entament donc parfaitement la dernière ligne droite de leur préparation pour la Coupe du monde avant de se frotter à une adversité autrement plus coriace. L'Allemagne, championne du monde en titre, les attend ce mardi à Berlin dans une rencontre qui convoque beaucoup de souvenirs.

Le Brésil a-t-il pris rendez-vous avec le stade Loujniki de Moscou, théâtre de la finale de la Coupe du monde le 15 juillet prochain ? Il est encore trop tôt pour le dire mais avec l'étiquette de favori accolée au dos, la Seleçao avait peut-être cette pensée en tête au moment d'y pénétrer pour défier la Russie. Privés de leur star Neymar - blessé et sur le flanc pour encore au moins un mois et demi -, les Brésiliens ont mis du temps à véritablement démarrer leur rencontre. Quarante-cinq minutes exactement. Le temps, en première période, de prendre la mesure de leur adversaire, de se montrer dangereux par à-coups (5e, 17e, 24e) et de concéder aussi quelques situations (32e, 37e).

Paulinho, un milieu toujours très offensif

La Seleçao a ensuite mis le pied sur l'accélérateur pour ne plus le relâcher. Après une double occasion impliquant Paulinho et Coutinho (47e) et un arrêt réflexe d'Igor Akinfeev pour éviter un csc d'Aleksandr Samedov (52e), elle a trouvé l'ouverture grâce à sa charnière centrale. A l'affût après une tête de Thiago Silva repoussée par Akinfeev, Joao Miranda a ouvert le score à bout portant (0-1, 53e). Le capitaine du PSG a réalisé une prestation sérieuse, marquée par un sauvetage sur sa ligne (77e). Son coéquipier, Daniel Alves, a été dans la lignée de ses derniers mois en club. A savoir fébrile défensivement mais intéressant offensivement.

Coutinho a fait le break sur un penalty provoqué par Paulinho (0-2, 62e). Ce dernier ne se cantonne pas seulement à son rôle de milieu de terrain et vient régulièrement apporter le surnombre aux avant-postes. S'il s'est fendu d'un gros raté (60e), il s'est rattrapé en scellant la rencontre avec une tête pour conclure un bon travail de Willian (0-3, 66e). Le Barcelonais est impliqué sur dix buts (sept buts, trois passes) lors des treize derniers matches du Brésil. En fin de match, Tite a profité de la confortable avance au score pour donner du temps de jeu à quasiment tous ses joueurs puisque, a priori, c'est un noyau dur d'une quinzaine d'éléments qui devrait être sollicité mardi contre l'Allemagne.

A moins de trois mois de leur Mondial, les Russes, eux, ont été trop inhibés pour espérer bousculer le Brésil. Si Didier Deschamps était devant sa télé, avant le France-Colombie de vendredi soir (21h), il a dû prendre quelques notes pour le déplacement des Bleus à Saint-Pétersbourg, mardi. Et s'apercevoir que la défense plutôt lourde de la Russie va laisser des opportunités à ses joueurs offensifs.