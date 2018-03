Rodrigo Lasmar, le médecin qui a opéré Neymar, assure qu'il n'y a "aucun problème" avec le PSG

Être au coeur de l'actualité, Neymar en a maintenant l'habitude. Si la star brésilienne fait souvent discuter pour des questions liées à son avenir, sa blessure lors du Clasico face à l'OM le 25 février dernier lui avait causé bien des tourments. Alors que le PSG assurait alors qu'il souffrait d'une "entorse antero externe de la cheville droite avec fissure du cinquième métatarsien", Rodrigo Lasmar, lui, assurait qu'il y avait une "fracture" et non une "fissure". De quoi forcément faire parler. Interrogé par L'Equipe ce mardi, le médecin de la sélection brésilienne, qui a opéré le joueur il y a quelques semaines, a tenu à clarifier ce point.

"Avant la blessure de Neymar, il n’y a jamais eu le moindre problème ou malentendu avec le PSG. Et j’insiste, car c’est important, il n’y a jamais eu au cours de cet épisode la moindre divergence entre la CBF et le PSG ! ", explique Lasmar au quotidien. "C’est une question de sémantique, de détails. Au Brésil, quand on parle de fracture, ça englobe le terme de fissure. C’est la même chose. Depuis les premiers examens, nous avons été en accord avec le PSG sur le diagnostic."

Conscient qu'il avait les yeux rivés sur lui le 3 mars dernier avant l'opération de Neymar, le médecin de la Seleção ne s'est pas mis la pression pour autant. "Je suis évidemment conscient de ma responsabilité et des attentes que cela suscite auprès des millions de fans de Neymar, mais ça ne me perturbe pas plus que ça. J'ai assez d'expérience pour ne pas être gêné par tout ça. Après, je dois reconnaître que, face à ce genre de situation, je suis encore plus concentré que d'habitude", confie Lasmar.

" Tout se passe bien. "

Forcément interrogé sur la réeducation de Neymar, dont l'indisponibilité a été estimée à trois mois, Rodrigo Lasmar s'est voulu rassurant. "Pour l'instant, tout se passe bien", assure-t-il. "Ils (les préparateurs physiques de l'attaquant du PSG et de la Seleçao) travaillent dur, de façon très professionnelle, pour qu'il soit de retour le plus vite possible et surtout sans la moindre séquelle ou gêne pour son pied et ses appuis. Après l'opération, nous avons fixé un délai de six semaines avant d'examiner l'évolution de sa récupération"

"À partir de là, nous ferons de nouvelles radios et des examens plus détaillés qui nous permettront d’affiner le délai d’indisponibilité. On doit attendre encore pour savoir comment tout cela évolue", précise le médecin, qui assure toutefois que Neymar souhaite revenir "le plus vite possible". Pour fixer une date précise, il est donc certainement encore un peu tôt.