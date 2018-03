Le coup d'éclat des Pays-Bas, larges vainqueurs du Portugal (0-3)

À moins de trois mois de la Coupe du monde, le champion d’Europe vient de prendre une sacrée claque. Le Portugal a été giflé par les Pays-Bas, non qualifiés pour le Mondial russe, ce lundi soir à Genève (0-3). Très réalistes durant la première demi-heure, les hommes de Ronald Koeman ont fait le break grâce à des buts de Depay (11e) et Babel (32e) et ont enfoncé le clou juste avant la pause par l’intermédiaire de van Dijk (45e+2). De quoi plonger dans le doute une formation lusitanienne encore peu attrayante dans le domaine offensif.

Plus d'infos à suivre...