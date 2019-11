"Viens te battre", "Quand tu veux" : Cavani et Messi se sont chauffés pendant Uruguay-Argentine

Lorsque deux sélections sud-américaines s'affrontent, il est toujours difficile de parler de match "amical". Lundi soir, on en a eu une nouvelle fois la preuve. Au terme d'une rencontre électrique à Tel-Aviv, l'Uruguay et l'Argentine se sont quittées dos à dos (2-2). Buteurs, Edinson Cavani et Lionel Messi se sont notamment chauffés en fin de première mi-temps.

" On sait comment est le football "

Après une faute subie par le joueur du Barça, l'attaquant du PSG lui a alors lancé : "Viens te battre". Pas impressionné, le quintuple Ballon d'Or ne s'est pas démonté : "Quand tu veux", aurait-il rétorqué selon le quotidien argentin Olé. Quelques minutes avant cette brouille, les deux joueurs s'étaient déjà échangés quelques mots. Du côté de Tyc Sport, un autre média argentin, on explique que la mi-temps n'a pas calmé les esprits. Loin de là, même.

Selon cette source, qui exclut une bagarre sur le chemin des vestiaires, des noms d'oiseaux auraient toutefois volé entre plusieurs joueurs. "On sait comment est le football, comment sont les Clasicos", a de son côté réagi Edinson Cavani après la rencontre. Il y a quelques jours, Thiago Silva, son coéquipier au PSG, s'en était également pris à Messi en zone mixte après Brésil-Argentine (0-1).