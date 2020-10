Belle soirée pour l’équipe de France. Opposée à l’Ukraine dans un match amical en retard - qui devait initialement se disputer en mars - la sélection de Didier Deschamps s’est facilement imposée face à une formation adverse très faible et décimée (7-1) mercredi soir, au Stade de France. Olivier Giroud a égalé puis dépassé Michel Platini en inscrivant ses 41e et 42e but en équipe de France pour sa 100e sélection. Eduardo Camavinga a ouvert le score d’un superbe but pour sa première titularisation. Remplaçant au coup d’envoi, Antoine Griezmann a également marqué.

Matches amicaux Camavinga devient le plus jeune buteur des Bleus de l'après-guerre IL Y A 2 HEURES

Si cette rencontre amicale était critiquée pour sa place dans le calendrier, voire présentée comme inutile par les plus réfractaires, elle ne l’aura pas été pour les Bleus. Et pour certains d’entre eux en particulier. Olivier Giroud était attendu pour sa 100e sélection avec le maillot tricolore ? Il l’a fêtée en dépassant Michel Platini d’un doublé - une superbe frappe (2-0, 24e) et une tête opportuniste (3-0, 33e) - pour s’installer comme seul deuxième derrière Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Eduardo Camavinga fêtait sa première titularisation en sélection ? Il l’a marquée d’une retournée à son image : pleine de spontanéité (1-0, 9e).

Giroud devant Platini… et Griezmann devant Zidane !

Même Antoine Griezmann, en grande difficulté au FC Barcelone, a participé à la fête en bouclant le festival d’une frappe déviée (7-1, 89e). Un petit coup de pouce dont il avait besoin et qui lui permet, au passage, de s’installer dans le top 5 des meilleurs buteurs des Bleus, seul devant Zinedine Zidane. Plus timide, Houssem Aouar a connu sa première sélection, en pointe haute du 4-4-2 en losange expérimenté par Deschamps. Première cape aussi pour Mike Maignan, qui a remplacé à la pause un Mandanda touché à la pause.

Autant de raisons de se réjouir, donc. Pas de s’enflammer, évidemment. En face des champions du monde s’est présentée une Ukraine minée par ses 14 forfaits (4 cas de Covid-19, 4 cas contact, 6 blessés), et qui a même offert un but aux Bleus, sur un contre son camp de Vitaliy Mikolenko (4-0, 39e). La formation d’Andriy Shevchenko aura eu le mérite de se réveiller au moment où son adversaire s’endormait, au retour des vestiaires. Un temps fort récompensé une fois par Victor Tsyhankov (4-1, 53e), presque deux sur le poteau d’Oleksandr Zubkov (54e). Mais calmé par un Kylian Mbappé remuant après son entrée à la pause, avec une passe pour Corentin Tolisso (5-1, 65e) puis un but (6-1, 82e).

Après tout, il n’y avait pas de raison que l’attaquant parisien ne participe pas à la fête, dans un Stade de France qui n’avait jamais connu tel carton en faveur des Bleus. Dimanche, ce ne sera pas la même mélodie lors la réception du Portugal en Ligue des Nations (20h45). Et, peut-être encore plus qu’avant cet amical "inutile", on a hâte de voir ça.

Kylian Mbappé lors du match amical France-Ukraine Crédit: Getty Images

Matches amicaux 41 puis 42 : Giroud dépasse Platini IL Y A 2 HEURES