Pour trouver trace d'une doublure efficace en équipe de France, il faut faire travailler sa mémoire, remonter le temps. Loin, très loin. Pour finalement se rendre compte que la doublure n'en était pas vraiment une. Le dernier remplaçant efficace au poste d'avant-centre en équipe de France n'est autre… qu'Olivier Giroud. A l'époque où Karim Benzema avait encore les faveurs du sélectionneur, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus sortait du banc avec efficacité et se présentait comme un recours fiable face à la disette de 1222 minutes sans marquer de l'attaquant du Real Madrid entre 2012 et 2013.

Un statut qu'il a conforté au Mondial 2014. Même remplaçant, la plupart du temps, il marquait ou délivrait des passes décisives. Depuis qu'il est devenu numéro 1 et que Karim Benzema ne fréquente plus Clairefontaine, Didier Deschamps a bien du mal à installer un deuxième homme derrière lui. Les candidats n'ont pas manqué, les déceptions non plus. Alexandre Lacazette, André-Pierre Gignac, Kevin Gameiro, Alassane Pléa et Wissam Ben Yedder ont tous tenté leur chance à court, moyen ou long terme. Personne ne s'est installé durablement pour offrir un recours viable.