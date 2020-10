En tout, l'Ukraine doit faire sans 14 joueurs contre la France ! Six joueurs initialement appelés se sont blessés (dont Oleksandr Zinchenko, joueur de Manchester City) et ont déclaré forfait ce week-end, six autres du Shakhtar Donetsk sont à l'isolement après les cas positifs de deux d'entre eux, et deux derniers cas positifs ont été révélés après d'ultimes tests effectués en France.

" Même avant cette situation avec le virus, c'était compliqué avec toutes les blessures ", a repris Shevchenko. Il a dû faire appel à de nombreux joueurs inexpérimentés et tentera de constituer " la meilleure équipe possible ", même si aligner une équipe sans expérience représente selon lui " un énorme risque car les Français font partie des meilleurs du monde ".

"On a lu le règlement, on fait un maximum confiance en la position du gouvernement français, aux médecins et au protocole médical", a poursuivi le sélectionneur, expliquant qu'il devra aussi "prendre en compte" les deux matches de Ligue des nations qui suivront, contre l'Allemagne et l'Espagne en Ukraine les 10 et 13 octobre.