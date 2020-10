Upamecano (21 ans) fêtait sa 3e sélection lors de la victoire 7-1 des Bleus. Zouma, de son côté, en compte cinq. L'encadrement des Bleus a également annoncé que le défenseur madrilène Ferland Mendy et le milieu turinois Adrien Rabiot allaient rejoindre le groupe France jeudi en vue de France-Portugal dimanche et Croatie-France le 14 octobre en Ligue des nations. Le premier remplace comme prévu Léo Dubois, testé positif au Covid-19 et forfait mercredi. Le second, appelé dans la liste initiale, a dû respecter plusieurs jours de quarantaine car il était "cas contact" au sein de la Juventus Turin.