Eduardo Camavinga est devenu mercredi à 17 ans et 10 mois le plus jeune buteur des Bleus de l'après-guerre, le deuxième de toute l'histoire de l'équipe de France, en marquant contre l'Ukraine en match amical au Stade de France.

Le milieu de terrain rennais, titularisé pour la première fois avec les Bleus au soir de sa seconde sélection, est devancé dans ce classement record par Maurice Gastiger, buteur à 17 ans et 5 mois, le 8 mars 1914 contre la Suisse (2-2), également le jour de sa deuxième cape. Il a marqué dès la 9e minute, d'un joli retourné.

Camavinga, qui fêtera ses 18 ans le 10 novembre, est également le troisième plus jeune joueur de l'histoire à avoir porté le maillot des Bleus, après son entrée en jeu contre la Croatie en septembre (4-2), un match où il avait déjà failli marquer sur une frappe lointaine. A titre de comparaison, Kylian Mbappé a lui marqué son premier but à 18 ans et 8 mois, le 31 août 2017 contre les Pays-Bas (4-0).