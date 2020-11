Le jeu : C'était parti correctement, et puis…

Il fut un temps où les matches amicaux arrivaient à la fin des rassemblements et avaient des allures de repos des guerriers. Mais ça, c'était avant. Avant 2020 et cet automne surréaliste et embouteillé. Comme en octobre, les Bleus ont commencé par le match pour du beurre. Le mois dernier, c'était face à l'Ukraine et DD avait fait tourner (7-1). Bis repetita en novembre, face à la Finlande. Et large revue de troupes, également. Une défense Dubois, Zouma, Lenglet, Digne, un milieu Pogba, Nzonzi, et une attaque inédite, puisqu'autour de Giroud, Ben Yedder dans l'axe, Sissoko à droite et le petit nouveau Thuram, à gauche, ont eu pour mission d'animer le jeu bleu.

Marcus, fils de Lilian, s'est plutôt bien débrouillé dès le début d'un match qui a ressemblé à ce qu'on imaginait. Mais qui a tourné au vinaigre quand Moussa Sissoko, auteur d'une malheureuse perte de balle, a offert un boulevard aux Finlandais et à Forss pour l'ouverture du score. Et personne ne s'est rebellé pour éviter le deuxième but des visiteurs dans la foulée. Hormis sur le côté gauche ou après l'entrée du trio Griezmann, Martial, Kanté, on n'a pas vu grand-chose.

Les joueurs : Le calvaire de Pogba, le cauchemar de Sissoko

Les Bleus ont vécu une soirée bien décevante face à la Finlande, la faute à un milieu de terrain aux abois. Coupable, Moussa Sissoko a mis les siens dans de sales draps. Et Paul Pogba s'est perdu à force de vouloir sauver la patrie. Seuls Lucas Digne et Marcus Thuram, pour sa première, ont offert une légère satisfaction sur un côté gauche qui fut bien plus animé que le droit.

Le facteur X : la barre !

Quinzième minute, Marcus Thuram s'élève plus haut que tout le monde dans la surface finlandaise. Un coup de casque qui termine sur la barre. C'eut été une belle et précoce récompense. Pas sûr que la prestation d'ensemble des Tricolores en aurait été beaucoup réhaussée mais le sort du match possiblement changé.

La stat : 1

C'est une première et la Finlande s'en souviendra. Jamais, en huit confrontations, elle n'était parvenue à battre l'équipe de France, ou même accrocher un nul face aux Bleus. C'est désormais chose faite.

La décla : Didier Deschamps (France)

C'est une bonne leçon. De temps en temps prendre une leçon ça ne fait pas de mal si on a oublié certains basiques.

La question : Faillite collective ou défaillances individuelles ?

C'est toujours un peu la même chose quand il est question d'analyser les sorties de l'équipe de France entre deux grands tournois. Aux amicaux succèdent des matches de qualification ou de Ligue des nations. On en retient ce qu'on peut. Parfois des conclusions collectives qui laissent espérer le meilleur pour l'été pair à venir (ou impair en cette période de coronavirus). D'autres fois, c'est moins positif.

Si l'on est tout à fait honnête, on n'attendait pas monts et merveilles de ce premier match des Bleus en novembre. Parce que cette période de l'année est habituellement difficile. En 2020, elle est carrément impossible. Mais il fallait bien disputer ce match, pour des raisons autant économiques que sportives.

Les Bleus l'ont fait et Didier Deschamps a aligné l'équipe qu'il avait sous la main, avec la perspective d'un Portugal - France bien plus important, samedi. Une fois qu'on a dit ça, il n'est pas interdit de regretter que les Bleus aient rendu une telle copie. Surtout les onze alignés d'entrée. Du moins, onze moins deux. Parce que Lucas Digne et Marcus Thuram, à gauche, ont fait de leur mieux pour sauver les Bleus du marasme, surtout en première période.

Mais que dire de Moussa Sissoko, Steven Nzonzi, Clément Lenglet ou encore d'un Wissam Ben Yedder qui enchaîne les sélections sans jamais peser ? Certes, eux aussi vivent une année particulière et n'ont pas fait moins d'efforts que les autres cet automne. Mais quand on n'est pas indiscutable en équipe nationale, on se doit de mordre dans chaque sélection. Cela n'exonère pas un Paul Pogba qui, lui non plus, n'y était pas mercredi. Mais lui, il sera encore là la prochaine fois.

