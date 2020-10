Le jeu : 4-4-2 "temps de jeu"

Après le 3-5-2 des derniers rassemblements, le 4-4-2 "temps de jeu". Pour affronter l'Ukraine et en vue des deux matches de Ligue des Nations face au Portugal et en Croatie, Didier Deschamps a procédé à une large revue d'effectif qui s'est traduite, notamment, par un milieu en losange composé de Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Corentin Tolissi et Houssem Aouar en meneur, chargé l'alimenter le néo-centenaire Olivier Giroud et Anthony Martial.

Ça s'est plutôt bien passé et, soyons honnête, c'est aussi grâce à la faiblesse des Ukrainiens qui ont subi d'entrée et rien fait d'autre pendant quarante-cinq minutes. Y avait qu’à, comme dirait l’autre. Au retour des vestiaires, avec quatre buts d'avance et face à des Bleus quelque peu remaniés (entrées de Maignan, Varane et Mbappé), les hommes d'Andrei Shevchenko se sont réveillés. Un peu. Et puis les Bleus ont repris leur marche en avant. Pour coller trois buts de plus.

Les joueurs : Giroud fringant centenaire, Camavinga talent hors pair

Auteur d'un doublé, Olivier Giroud a guidé les Bleus sur la voie d'un succès convaincant. Pour sa première titularisation, Eduardo Camavinga a éclaboussé la rencontre de son talent. Pour sa toute première sous le maillot tricolore, Houssem Aouar, lui, s'est montré plus timide.

Le facteur X : L'inspiration

En avoir, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mercredi, Eduardo Camavinga a montré qu'il en était déjà bourré. Son premier but en équipe de France est aussi magnifique qu'il est opportuniste. Ce retourné peu conventionnel, réussi dans les six mètres, a donné le ton d'une soirée réussie.

La stat : 42

S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-là, évidemment. D'accord, Eduardo Camavinga est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la sélection. Mais Olivier Giroud s'est hissé au-dessus d'un monument du football français, mercredi. Auteur d'un doublé, le joueur de Chelsea a inscrit ses 41e et 42e buts en équipe de France. Soit un de plus que Michel Platini. Chapeau. Thierry Henry, 51 réalisations, est désormais dans son viseur.

La décla : Didier Deschamps (France)

"On pourra dire que ce n'était pas la meilleure équipe d'Ukraine mais il faut toujours les mettre les buts. Avec des changements, on a toujours su être efficace. Je suis très satisfait."

La question : Finalement, il a servi à quelque chose ce match ?

Evidemment, cette soirée n'a pas révolutionné la grande histoire de l'équipe de France, sinon au travers de ses statistiques. Parce que Camavinga est devenu, à 17 ans, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la sélection. Parce que Giroud, un peu plus âgé, a dépassé Michel Platini. Et que, pour finir, les Bleus n'avaient jamais réussi un tel carton ni gagné par un tel écart au Stade de France (7-1). Rien que pour cela, ça valait le coup.

Mais ce n'est pas tout. S'il a mis de côté son 3-5-2 qui est son grand plan en vue de l'Euro et préféré laisser souffler ses cadres en vue des échéances immédiates, Didier Deschamps a probablement vu deux ou trois choses qui ne lui ont pas déplu. Et pas seulement du côté du tableau d'affichage. Globalement, les joueurs qu'il a mis sur le pré ont répondu à ses attentes. Notamment les jeunes qui n’ont pas déçu et laissé leur timidité aux vestaires. Et ça, ce n’est jamais anodin. C'est essentiel à l'instant T et, surtout, en vue de l’été prochain.

