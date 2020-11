Le Portugal s'est régalé. Les hommes de Fernando Santos n'ont pas fait de détail face à Andorre et ont signé une très large victoire en match amical, mercredi, à Lisbonne (7-0). Si elle ne comptait que deux buts d'avance à la pause, la Seleçao a haussé le ton en seconde période et Cristiano Ronaldo, sur le banc au coup d'envoi, a pu participer à la fête tout comme le Lillois Renato Sanches et les petits nouveaux Pedro Neto et Paulinho, auteur d'un doublé. Elle a fait le plein de confiance avant de recevoir la France samedi pour un match décisif de Ligue des Nations.

Ligue des Nations Pas de CR7, pas de problème pour le Portugal 14/10/2020 À 20:37

Le sélectionneur portugais avait logiquement très largement remanié son onze de départ pour ce match face au 54e et avant-dernier du classement UEFA. Comme Renato Sanches, le Lyonnais Anthony Lopes était titulaire et n'a rien eu à faire pour sa 10e sélection hormis repousser un ballon de la tête dans sa surface (78e). Les Portugais ont évidemment déroulé avec 83% de possession de balle et 622 passes contre 127 pour les modestes visiteurs. Ils ont vite ouvert le score grâce à Pedro Neto, bien servi par le généreux Sergio Oliveria (8e). L'attaquant de Wolverhampton âgé de 20 ans a pu débloquer son compteur dès sa première sélection.

102e but en sélection pour CR7

Paulinho, lui, affiche 28 ans mais disputait aussi son premier match avec le Portugal et l'avant-centre de Braga s'est offert un doublé d'une petite déviation sur un centre de l'actif Nelson Semedo venu de la droite (29e) puis d'une tête sur un centre de l'autre latéral Mario Rui, moins convaincant (61e). Entre-temps, Renato Sanches avait signé son second but en sélection, le premier depuis l'Euro 2016, d'une reprise dans la course au milieu de la surface adverse (56e).

Entré en jeu à la reprise en compagnie de Ronaldo, Bernardo Silva a ensuite vu le malheureux Emili Garcia dévier sa frappe dans les filets de Josep Gomes, réactif en première période mais moins en seconde (76e). CR7, lui, a longtemps tardé à régler la mire et a tiré plusieurs fois à côté de la cible avant de tromper le portier adverse d'une tête en extension dont il a le secret pour inscrire son 102e but avec le Portugal (85e). Le Madrilène Joao Felix, entré peu après l'heure de jeu, a également confirmé sa grande forme en clôturant la marque d'une demi-volée du gauche au bout d'une offensive initiée par le Parisien Danilo Pereira (88e). Les Portugais se sont fait plaisir mais ont certainement gardé un peu d'appétit pour leur prochain match face aux Bleus.

Ligue des Nations Positif au Covid-19, Cristiano Ronaldo est mis à l'écart du groupe portugais 13/10/2020 À 14:22