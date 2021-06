Hugo Lloris : 6

Comme toujours, il n'a pas eu grand-chose à faire. Comme souvent, il l'a très bien fait. On retiendra ses deux parades devant James (5e, 65e). Lloris est toujours la béquille des Bleus.

En bref : Le patron.

Benjamin Pavard : 4,5

Le Munichois a souffert lors des vingt premières minutes face à la vitesse de James. Pavard, souvent pris dans son dos, a parfois eu du mal à gérer la profondeur. S'il s'est montré très généreux dans ses projections offensives, il a trop rarement été sollicité.

En bref : Sur le reculoir.

Remplacé par Jules Koundé (45e) : 5

Pas toujours juste dans ses choix, il a manqué de précision dans ses transmissions. Le Sévillan a joué très haut mais a parfois manqué de spontanéité dans ses choix. Mais il est à l'origine du troisième but.

En bref : Il aurait pu s'affirmer encore plus.

Raphaël Varane : 5,5

Une bonne couverture devant James (20e), un sauvetage (29e) de dernière minute et un match très tranquille pour le reste. Face à une opposition docile, il a fait jouer son expérience pour ajuster ses placements et s'éviter des sueurs froides.

En bref : A sa main.

Presnel Kimpembe : 5,5

Quelques retours à la limite qui témoignent autant de son goût pour le combat que de ses étourderies dans le placement. Le Parisien n'est pas irréprochable, à l'image de cette action où il est effacé trop facilement (64e), mais son état d'esprit compense.

En bref : A la limite mais toujours du bon côté.

Lucas Hernandez : 4,5

On l'a connu plus saignant dans ses interventions et son duel avec Bale n'a pas toujours tourné en sa faveur. Hernandez s'est raccroché aux branches et n'a jamais vraiment mis en danger son collectif mais il a connu quelques inquiétudes sur ses retours défensifs.

En bref : Un petit Hernandez.

Remplacé par Lucas Digne (45e) : 5

Trop prudent sur sa reprise (62e), il a offert, comme toujours, un nombre incalculable de centres, souvent bons. Digne a bien cadenassé son couloir.

En bref : Du Digne dans le texte.

Corentin Tolisso : 6

Meilleur Bleu de la première période, il a donné de la largeur au jeu et trouvé des espaces. Ses jaillissements précieux sont une preuve qu'il est revenu à son niveau malgré sa grosse blessure. Plein de conviction, le Munichois ne se contentera pas d'un rôle de remplaçant à l'Euro.

En bref : L'homme des préparations… Attention à Coco…

Remplacé par Moussa Sissoko (64e)

Paul Pogba : 6,5

La Pioche avait des cannes pour sa reprise avec les Bleus. Très haut sur terrain, il a brillé dans l'orientation, le jeu court et le jeu long, et la récupération. Sa belle connexion avec Benzema (4e, 51e) rappelle que les deux hommes parlent le même football.

En bref : Sobre et efficace. Comme souvent depuis 2018.

Remplacé par Kingsley Coman (64e)

Paul Pogba (France) au duel avec Neco Williams (Pays de Galles), lors d'un match de préparation à l'Euro, le 2 juin 2021 à Nice Crédit: Getty Images

Adrien Rabiot : 5

Il a le mérite de décanter la situation sur sa frappe ratée mais contrée (34e). Pour le reste, il a manqué de consistance et, parfois, de rigueur sur ses retours défensifs. Rien de grave mais ça n'a pas dû plaire à son sélectionneur qui a fait de Rabiot le stabilisateur de ce onze.

En bref : Il lui manquait un bleu de travail.

Antoine Griezmann : 7

Benzema ou pas, il est toujours le patron de cette équipe de France. A l'origine de la plupart des mouvements, très à l'aise avec ses deux compères de l'attaque, il dirige les opérations à l'image de son centre fuyant à l'origine du penalty et de son caviar sur Benzema (30e). Mais que dire de sa superbe lucarne, tout en décontraction et en relâchement.

En bref : Quelle justesse… Comme toujours.

Remplacé par Wissam Ben Yedder (84e)

Ouverture d'Antoine Griezmann, le 2 juin 2021 à Nice, avec l'équipe de France en amical face au Pays de Galles Crédit: Imago

Kylian Mbappé : 6

Opportuniste sur son but de la semelle, il ne s'est pas toujours facilité la tâche en première période mais ce but lui fera du bien après quatre matches sans marquer. Ses déplacements, toujours intelligents, offrent toujours des solutions mais, avec le ballon, il n'a pas toujours fait les bons choix. Sa passe décisive pour Griezmann gonfle encore ses statistiques.

En bref : Beaucoup de disponibilité, pas toujours les bons choix.

Remplacé par Ousmane Dembélé (73e), buteur opportuniste après le poteau de Benzema.

Karim Benzema : 6

Il ne lui a manqué qu'un but. On peut retenir son penalty raté (24e), qu'il a tout de même obtenu, mais ce serait beaucoup trop injuste tant le Madrilène a pesé dans l'histoire du match. Très disponible, il est à l'aise dans cette équipe de France. Avec Mbappé, Griezmann mais aussi Pogba. S'il a connu un léger passage à vide, il a terminé très fort avec un enchaînement contrôle-frappe qui aurait mérité beaucoup mieux que le poteau.

En bref : Comme un poisson dans l'eau.

