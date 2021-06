La France conclut sa préparation comme elle l'avait commencée. Après leur victoire contre le pays de Galles (3-0), les Bleus ont récidivé face à la Bulgarie, sur un score identique (3-0), ce mardi soir. Au stade de France, devant environ 5000 supporters, Antoine Griezmann a ouvert la marque (29e), avant qu'Olivier Giroud n'inscrive un doublé (83e, 90e). A une semaine de leur entrée dans l'Euro 2020, les Tricolores vont désormais espérer une bonne nouvelle concernant Karim Benzema, sorti sur blessure (40e).

Comme contre les Gallois, Didier Deschamps avait notamment décidé de reconduire son trio offensif, avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Tous les trois ont fait parler d'eux dans ce nouveau match. Griezmann, tout d'abord, s'est fendu d'un magnifique geste acrobatique, pour l'ouverture du score, peu avant la demi-heure de jeu (29e, 1-0), avant de manquer ensuite le break, de peu (40e). Antoine Griezmann a marqué lors de chacun des trois derniers matches de l'équipe de France, égalant sa meilleure série avec les Bleus. Le Barcelonais est également le meilleur buteur de l'équipe de France cette saison, avec sept réalisations.

45e et 46e but en équipe de France pour Giroud

De son côté, Kylian Mbappé, encore plus que précieux durant cette deuxième et dernière rencontre de préparation, a beaucoup tenté. Mais, contrairement au match précédent, il n'a pas su tromper le gardien adverse. Daniel Naumov s'est interposé sur chacune de ses tentatives dangereuses (12e, 27e, 40e, 49e, 64e). Enfin, Karim Benzema, qui n'a pas ménagé ses efforts dès le coup d'envoi, s'est écroulé après un contact avec Valentin Antov, suite à une tête hors cadre (31e). S'il a essayé de poursuivre, la douleur était visiblement trop vive. L'avant-centre du Real Madrid a dû se résoudre à laisser sa place, peu avant la pause, à Olivier Giroud (40e).

L'attaquant des Blues, quant à lui, n'a pas attendu bien longtemps avant de s'illustrer (44e). Mais il a donc fallu attendre la fin de la rencontre pour que le numéro 9 n'aggrave un peu plus la marque. D'abord de l'extérieur du gauche (83e, 2-0), puis du droit à ras de terre (90e, 3-0), pour ses 45e et 46e but en équipe de France.

Un score final qui reflète davantage la physionomie de cette rencontre, dominée par les Bleus. En face, la Bulgarie, qui enchaînait un troisième match amical en huit jours, a eu beaucoup de difficultés à s'exprimer. Hugo Lloris a passé une soirée tranquille, alors que la seule tentative adverse, œuvre de Birsent Karageren (79e), n'a pas été cadrée.

La France n’avait perdu aucun de ses quatre précédents ultimes matches de préparation avant un tournoi majeur : 1-1 contre les USA en 2018, 3-0 contre l’Ecosse en 2016, 8-0 contre la Jamaïque en 2014 et 4-0 contre l’Estonie en 2012. Désormais, il faut donc en rajouter un cinquième. Prochain adversaire l'Allemagne, le mardi 15 juin à 21h, pour les débuts des Bleus dans l'Euro.

