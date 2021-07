Première défaite pour le LOSC en cette période de pré-saison. Ce mercredi, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été battus par Gand (1-0) lors d'une rencontre amicale qui s'est déroulée au Domaine de Luchin, le centre d'entraînement des Dogues. Cinq jours après leur victoire chez les Belges de Beveren (2-0), les champions de France ont cette fois mordu la poussière face à un adversaire solide et bien plus en avance dans sa préparation.

La formation de Gand disputait sa sixième rencontre de pré-saison et jouera son premier match officiel dans une semaine face aux Norvégiens de Valerenga en 2e tour de qualification à la Ligue Europa Conférence. Cueilli à froid dès la première minute par un but de l'ancien Lillois Gianni Bruno, le LOSC, qui a débuté avec un onze de départ composé de plusieurs titulaires habituels (Sven Botman, Reinildo, Benjamin André, Jonathan Bamba, Jonathan David), a globalement dominé la rencontre mais a cruellement manqué d'efficacité, à l'image de Luiz Araujo.

"C'était un match utile car il y a eu beaucoup d'adversité et de répondant athlétique face à une équipe qui est prête à attaquer la compétition. On s'est mis en difficulté tout seul au bout de deux minutes, mais on a retrouvé des choses qu'on met en place à l'entraînement. On peut regretter notre manque dans la finition. Il faut qu'on s'habitue à être plus efficace sur ses situations", a souligné Jocelyn Gourvennec, arrivé à Lille depuis à peine plus d'une semaine.

Les Nordistes ont proposé un jeu intéressant offensivement, avec beaucoup de vitesse et de beaux mouvements, mais ils ont semblé moins sereins défensivement. Ils ont toutefois dû jouer la dernière demi-heure en infériorité numérique après l'exclusion pour un tirage de maillot du défenseur central Saad Agouzoul, qui était entré en jeu au retour des vestiaires (59e). Les Dogues disputeront leur troisième rencontre de préparation samedi (17h) sur la pelouse de Courtrai (D1 belge), avant de s'envoler pour le Portugal où ils effectueront un stage marqué par deux rencontres amicales face au Benfica Lisbonne (le 22 juillet) et au FC Porto (le 25 juillet).

Le LOSC reprendra la compétition officielle le 1er août face au PSG à l'occasion du Trophée des champions qui sera disputé à Tel-Aviv (Israël), avant de débuter sa saison de Ligue 1 à Metz le week-end suivant.

