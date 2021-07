Après une saison moyenne, Houssem Aouar se sait attendu. Contre Villarreal, jeudi soir en amical à Murcie (2-2), le Lyonnais a montré qu’il était déjà en forme. Tranchant, disponible et inspiré, l’international français a inscrit le but de l’égalisation d’une volée sublime sur un centre de Toko Ekambi (2-2, 44e). Déterminant pour permettre à l’OL de Peter Bosz de poursuivre sa série lors de cette préparation (trois victoires et un nul).

