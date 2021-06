Cela ne dit rien de la suite mais la préparation des Bleus a bien débuté. Pour son premier match amical avant l'Euro, l'équipe de France a nettement et logiquement battu le Pays de Galles, mercredi à Nice (3-0). Face à des Dragons rapidement réduits à dix, les Français ont déroulé leur jeu offensif et Mbappé (34e), puis Griezmann (48e) et Dembélé (79e) ont marqué. Convaincant pour son grand retour, Benzema a connu moins de réussite et notamment échoué sur penalty (27e). Le Madrilène et ses coéquipiers disposeront d'une nouvelle chance face à la Bulgarie le 8 juin pour peaufiner leurs automatismes.

Alignés dans un 4-4-2 en losange avec Griezmann en soutien de Mbappé et Benzema, les Bleus ont tout de suite pris les choses en mains et affiiché pas moins de 72% de possession dans le premier quart d'heure. Alerté par Pogba depuis la droite, le Madrilène n'a ainsi pas tardé à se procurer une première très belle occasion mais Ward a joliment repoussé sa tête décroisée (4e). Bien que beaucoup plus prudents, les Gallois ont pu compter sur le très actif James pour répondre d'un tir en angle fermé détourné par Lloris (5e).

Alors que les champions du monde se heurtaient à un bloc adverse compact, ils ont obtenu un penalty pour une main de Williams dans ses six mètres sur une reprise de Benzema après une nouvelle superbe parade Ward face à Pogba (23e). Le milieu défensif gallois a même été assez sévèrement expulsé mais Benzema a vu Ward choisir le bon côté pour repousser son penalty (27e). En supériorité numérique, les Bleus et leur avant-centre n'ont pourtant pas eu le temps de douter.

Le 17e pour Mbappé

De plus en plus dominateurs, ils ont vu Rabiot, discret jusque-là, sortir de sa boîte et placer un tir axial que Ward, pris à contre-pied, a repoussé comme il a pu et surtout sur Mbappé, à l'affût et très vif sur la gauche pour envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 34e). En jambes dans ce match, le Parisien confirme sa grande forme actuelle avec un 17e but en Bleu.

