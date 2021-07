Lille, champion de France en titre, s'est incliné (1-0) face au Benfica Lisbonne (D1 portugaise) jeudi lors de son avant-dernier match de préparation. Quelques jours après son nul (1-1) face à Courtrai (D1 belge), marqué par l'accrochage entre deux de ses joueurs, Tiago Djalo et Xeka, le LOSC a perdu face au Benfica Lisbonne. Malgré un début de match intéressant où les Dogues ont pu compter sur la vitesse du trio David-Ikoné-Bamba, l'équipe nordiste s'est fait surprendre sur la première véritable occasion des "Aigles" de Lisbonne.

Tiago Djalo a lâché le marquage de Gonçalo Ramos sur corner et l'international espoirs portugais a alors pu placer une tête pour battre le portier lillois Léo Jardim (29e). Avant la pause, Lille aurait pu égaliser mais le puissant tir de Jonathan David s'est écrasé sur la barre transversale (42e). Sans les internationaux José Fonte et Renato Sanches sur la feuille de match mais avec Burak Yilmaz pendant trente minutes en seconde période, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont par la suite subi le jeu et peiné à se montrer dangereux.

Une frappe de Luiz Araujo sur le poteau (58e) a représenté le seul véritable sursaut offensif lillois. Le LOSC affrontera le FC Porto dimanche (20h45) pour clôturer sa pré-saison avant de disputer le Trophée des champions le 1er août à Tel-Aviv face au Paris Saint-Germain.

