De loin, c'était une filiation. De près, c'est une association qui, si elle n'était pas conjoncturelle, aurait tout pour durer. En l'absence de N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni a de nouveau démontré qu'il était une alternative crédible au milieu de terrain , grâce à son talent mais aussi sa complémentarité avec Paul Pogba. Si la prestation du Mancunien face à la Côte d'Ivoire, vendredi, ne fut pas sa plus aboutie, sa présence a tout de même permis au Monégasque d'exposer toutes ses qualités.

Ce dimanche, en conférence de presse, le joueur formé à Bordeaux a de nouveau souligné l'importance de "La Pioche" pour son intégration réussie en Bleu. "Dès que je suis arrivé il m'a donné beaucoup de conseils, à l'entraînement et en dehors, a-t-il confié. Je l'en remercie. Il fait partie des personnes qui ont fait en sorte que je me sente bien ici."

Leader du vestiaire, relais de Didier Deschamps, Pogba avait rapidement pris le joueur de 22 ans sous son aile. "Ce n'est pas un garçon, c’est un homme, disait le champion du monde à son sujet, en septembre dernier, sur RTL. C'est un plaisir de jouer à côté de lui. Il apporte énormément. Il a beaucoup d’énergie, de qualité technique et un physique hors norme. On lui souhaite de jouer plein de matches et que je sois toujours à ses côtés."

Quand on joue tous les deux, c'est vraiment naturel

Car ces deux-là ont tout pour s'entendre. L'un est expansif, l'autre plus introverti. Et sur le terrain, le joueur de 22 ans a un profil un peu plus travailleur que son aîné. "Ça se fait naturellement, a expliqué le milieu de l'ASM. Paul a une top qualité de passe, il est assez porté vers l'avant. Quand on joue tous les deux, c'est vraiment naturel." La communication l'est tout autant : "On arrive à se déléguer certaines tâches, a-t-il ajouté. Quand il faut, on parle sur le terrain."

N'golo et Adrien sont des grands joueurs donc c'est aussi facile de jouer avec eux." Mardi, face à l'Afrique du Sud, Didier Deschamps pourrait aligner son duo habituel, puisque N'Golo Kanté a retrouvé le groupe dimanche matin. A moins qu'il choisisse d'expérimenter une autre association. A deux jours du match, Paul Pogba a été préservé après avoir été légèrement touché au pied gauche. Tchouaméni pourrait donc avoir une nouvelle opportunité, même si Adrien Rabiot postule lui aussi. Le Monégasque, lui, n'a pas de préférence : "."

