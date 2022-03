Hugo Lloris : 4,5

Coupable de ne pas avoir protégé son premier poteau, il est fautif sur le but ivoirien. Attentif dans les airs, il s'est bien repris en signant deux belles horizontales sur des frappes de Konan (49e) puis d'Aurier (57e).

En bref ... Une erreur dans un match sérieux.

Kingsley Coman : 5

Ailier droit, il a passé le plus clair de son temps dans les 30 mètres adverses avec une réussite très variable. Coman s'est compliqué la vie en s'enferrant dans des dribbles inutiles. Quand il est spontané, comme sur ces services en or pour Griezmann (62e) et Giroud (86e), le Munichois est bien plus redoutable. Efficace sur ses rares interventions défensives.

Remplacé par Jonathan Clauss (89e).

En bref... Il avait perdu sa boussole.

Jules Koundé : 5,5

Un match tranquille pour l'ancien Bordelais qui a géré son côté droit malgré le positionnement très haut de Coman. La Côte d'Ivoire a insisté à gauche et Koundé a expédié les affaires courantes dans sa zone. On aurait aimé qu'il se projette un peu plus en première période quand Coman l'a sollicité.

En bref… Solide.

Raphaël Varane : 5

Le Mancunien a globalement bien tenu Sébastien Haller notamment dans les duels. Mais à l'image de ses derniers matches en Bleu, il fut beaucoup plus quelconque avec le ballon. Touché au pied, il a dû céder sa place en seconde période.

En bref… Ce n'est pas encore le grand Varane.

Remplacé par William Saliba (60e) porté en triomphe à chacune de ses prises de balle. Le Marseillais se souviendra de sa première.

Raphaël Varane lors de France - Côte d'Ivoire Crédit: Getty Images

Lucas Hernandez : 4

Moins énergique que d'habitude, sur le reculoir en début de match, il est sanctionné sur l'ouverture du score où Pépé lui donne le tournis. Sans énergie, il a subi les évènements notamment en première période où le danger est constamment venu de son côté. Il faut dire que la légèreté défensive de son frère l'a fragilisé. Du mieux en seconde période.

En bref… Muselé.

Théo Hernandez : 5,5

En première période, on n'a vu que lui. Bleu le plus dangereux du match, il a raté ses deux première frappes avant de servir sur un plateau Giroud pour sa quatrième passe décisive en cinq matches. Mais il a aussi laissé des courants d'air dans son dos et son interception ratée coûte cher sur l'ouverture du score ivoirienne. Dommage qu'il tergiverse autant sur son face-à-face (49e) car il est capable de faire des différences folles dans ses courses.

En bref… Un match incomplet mais quelle énergie…

Aurélien Tchouaméni : 7,5

Il a démarré le match avec un retour formidable de sang-froid dans sa surface face à Kessié (7e). Propre et juste dans ses choix, Tchouaméni reste dans ses standards en équipe de France avec cette faculté à toujours proposer le geste juste. L'intelligence incarnée. Il ponctue sa performance, déjà réussie, par un but décisif. Encore une grosse soirée pour le Monégasque qui ne fait que s'affirmer.

En bref… Facile. Tranquille. Indispensable. Et maintenant, décisif.

Paul Pogba : 5,5

Il a démarré par un ballon en cloche superbe pour Griezmann (4e) et une passe pour Nkunku qui a éliminé cinq Ivoiriens (6e). Avant d'éteindre la lumière. Si sa glissade ouvre le jeu sur le but ivoirien, c'est lui qui décale Théo Hernandez sur l'égalisation. A l'heure de jeu, la Pioche s'est réveillée et a pris le jeu à son compte. Appliqué, il a trouvé les espaces dans le dos des Ivoiriens.

En bref… Sur courant alternatif.

Remplacé par Adrien Rabiot (89e).

Paul Pogba / France - Côte d'Ivoire Crédit: Getty Images

Antoine Griezmann : 4

Pas dans son assiette, Griezmann a beaucoup raté. Après une première période discrète hormis une belle déviation pour Théo Hernandez (15e), il a tenté de prendre le jeu à son compte mais avec un inhabituel déchet. A son actif, une relation intéressante avec Hernandez. Mais que de ballons perdus.

En bref… Grizou porté disparu.

Remplacé par Mattéo Guendouzi (75e), passeur décisif.

Christopher Nkunku : 4

Il a bien débuté en trouvant les décalages, notamment pour Théo Hernandez, et en se montrant très disponible. Mais l'ancien Parisien a souffert dans les duels. Encore léger, il a sans doute mesuré ce qui le sépare encore du très haut niveau international. Beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus. Il en faudra plus pour se frayer un chemin jusqu'au Qatar.

En bref… Décevant.

Remplacé par Wissam Ben Yedder (75e).

Olivier Giroud : 5,5

Il a fait ce qu'on lui demande : marquer. Dans le jeu en revanche, il a manqué de clairvoyance. Mais qu'il fait du bien sitôt que les Bleus parviennent à le toucher dans la surface de réparation.

En bref… Job is done.

Christopher Nkunku lors de France Côte d'Ivoire Crédit: Imago

