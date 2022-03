Revoilà Olivier Giroud ! Plus appelé en équipe de France depuis l'échec de l'Euro, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (46 buts en 110 sélections) a été rappelé samedi par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Karim Benzema. Encore un come-back dont il a le secret, après neuf ans de sélections ininterrompues, sauf blessure, jusqu'à septembre dernier.

Régulièrement contesté, l'attaquant de 35 ans continue de briller en tête du Championnat d'Italie, avec l'AC Milan, et reste toujours un recours pour "DD", privé de l'attaquant du Real Madrid, touché au mollet gauche. Plus tôt dans la semaine, au micro d'Europe 1, Giroud a assuré, presque prémonitoire : "Je ne parle pas de l'équipe de France au passé". Les évènements lui ont donné raison. Il sera bien là pour les matches amicaux contre la Côte d'Ivoire, vendredi à Marseille, et mardi 29 mars à Villeneuve-d'Ascq contre l'Afrique du Sud.

Olivier Giroud buteur pour l'AC Milan contre Naples en Serie A le 6 mars 2022 Crédit: Imago

Je répondrai présent, je l'ai toujours fait

"Si le coach m'appelle, je répondrai présent comme je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je n'ai jamais déclaré officiellement que je voulais arrêter l'équipe de France", avait expliqué l'attaquant de l'AC Milan. Il semblait bien pourtant que son aventure en Bleu touchait à sa fin. Disparu du onze de départ avec le retour de "KB9", après cinq ans de brouille avec Deschamps. Giroud avait même disparu tout court des listes après l'Euro.

Sa dernière sélection remontait au funeste 8e de finale perdu à Bucarest contre la Suisse (3-3, 5 t.a.b. à 4). Il était entré en jeu en début de prolongation (94e) à la place de Benzema, et avait transformé son tir au but. Depuis, DD répétait, comme jeudi lors de la présentation de sa liste pour ces amicaux africains, que Giroud "reste, comme il le sait, évidemment sélectionnable et à disposition de l'équipe de France".

De son côté, l'ancien joueur de Montpellier gardait la forme internationale. Chez les Rossoneri, il n'a cessé de marquer des buts décisifs, comme son doublé contre l'Inter (2-1) dans le derby de la Madonnina ou lors du choc à Naples (1-0) qui a renforcé la place de leader de son équipe. Giroud a même éclipsé Zlatan Ibrahimovic dans les coeurs des tifosi "milanistes". "Il marque des buts et c'est tant mieux pour son club. Après, j'ai des choix à faire. Je sais très bien ce dont Olivier est capable", avait déjà commenté Deschamps. Plus qu'à reproduire en sélection pour se faire bien voir avant le Mondial. Ce qu'il a déjà fait à 46 reprises en Bleu.

