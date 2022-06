Neymar n'est pas encore certain de pouvoir tenir sa place pour la rencontre amicale de la Seleçao face à la Corée du Sud jeudi. L'attaquant du PSG, qui s'est tenu le pied droit et est tombé au sol après un choc avec un coéquipier pendant une séance organisée au World Cup Stadium de Séoul, est sorti du terrain en boîtant. "On va garder un oeil sur son pied jusqu'à demain (jeudi) matin", a commenté lors d'une conférence de presse le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar.

"A l'heure actuelle, il est difficile de dire avec certitude s'il pourra jouer, on verra ça demain matin", a-t-il ajouté, précisant que le pied du "Ney" est "enflé". Rodrigo Lasmar a souligné que Neymar avait été "traumatisé" par des blessures déjà contractées au pied doit, notamment une fracture du cinquième métatarse subie lors d'une rencontre de Ligue 1 en février 2018, et une autre blessure au même pied, en janvier 2019.

Cette saison encore, le N. 10 brésilien a connu de nombreux pépins physiques, notamment une blessure à la cheville qui l'a écarté des terrains durant 13 rencontres.

(Avec AFP)

