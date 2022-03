C'est un choix sportif". Pour jouer la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en amical les 25 et 29 mars, Didier Deschamps a convoqué cinq joueurs capables de jouer défenseur central : Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Pas de Kurt Zouma, donc. Mais d'après le sélectionneur des Bleus, rien à voir avec Il l'a répété, presque martelé, lorsque le sujet, inévitable, est arrivé sur la table : "". Pour jouer la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en amical les 25 et 29 mars, Didier Deschamps a convoqué cinq joueurs capables de jouer défenseur central : Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Pas de Kurt Zouma, donc. Mais d'après le sélectionneur des Bleus, rien à voir avec l'affaire extra-sportive qui a éclaté en février dernier. Une vidéo du défenseur de West Ham maltraitant son chat avait été publiée par The Sun.

Ad

J'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt

Premier League 5 ans sans trophées : "Manchester United est devenu le FC Téléréalité" IL Y A UNE HEURE

Quand "DD" a été relancé sur le sujet, il s'est empressé de contredire son interlocuteur qui y voyait un "choix fort" : "Un choix fort ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas pris systématiquement. Il n'était pas là au mois d'octobre pour la Ligue des Nations. En novembre il était là mais Varane était blessé. C'est un choix sportif". Pourtant, début février, le sélectionneur champion du monde semblait porter un autre regard sur la situation. Bien qu'il assurait ne pas se considérer comme un "procureur", Deschamps s'était exprimé en ces termes : "Ces images sont choquantes et insupportables. [...] Quand des joueurs ont fait des erreurs, ça m'est arrivé de ne pas les sélectionner pendant un certain temps". Quand bien-même le joueur a disputé tous les matches avec West Ham depuis l'affaire.

Cette fois, le sélectionneur a préféré botter en touche : "J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt aussi pour en parler de vive voix, donc voilà. Ça n'aurait pas dû se passer , ça s'est passé. Pour la sélection je le répète, ça reste des choix sportifs" a-t-il répété, sans plus s'épancher sur la teneur de ses échanges avec Zouma. Toujours est-il que si on s'en tient à ses précédents mots sur l'affaire, on risque de ne plus voir Zouma en Bleu avant un moment.

Equipe de France Clauss - Nkunku : Du nouveau chez les Bleus IL Y A 2 HEURES