Beaucoup de changements en vue. Mardi, face à l'Afrique du Sud (21h15), Didier Deschamps devrait aligner un onze radicalement différent de celui qui a débuté le match face à la Côte d'Ivoire, vendredi. Lors de la mise en place effectuée ce lundi, le sélectionneur a effectué pas moins de huit changements, rapporte L'Equipe

En conférence de presse, DD a d'ores et déjà confirmé que Mike Maignan suppléera Hugo Lloris dans les buts. Paul Pogba, ménagé après avoir été touché au pied gauche, sera l'autre grand absent parmi les hommes qui constituent la colonne vertébrale de l'équipe de France. Kylian Mbappé va faire son retour, N'Golo Kanté aussi et Raphaël Varane, lui, héritera du brassard de capitaine au centre d'une défense totalement renouvelée.

Une opportunité pour Ben Yedder ?

Le défenseur de Manchester United, disponible malgré un coup reçu à la cheville, devrait être épaulé par Presnel Kimpembe, en balance avec Lucas Hernandez à sa gauche, et William Saliba, appelé pour la première fois en Bleus. Dans les couloirs, Jonathan Clauss devrait avoir une énorme opportunité à saisir. A l'opposée, Lucas Digne pourrait prendre la place de Théo Hernandez lors de ce test, même si le Milanais semble d'ores et déjà indéboulonnable. Avec le possible forfait d'Aurélien Tchouaméni, fiévreux, Adrien Rabiot est attendu dans l'entrejeu.

L'identité de l'attaquant qui accompagnera le duo Griezmann - Mbappé, elle, est plus floue. L'entraînement de lundi n'ayant pas permis de dégager un favori, Didier Deschamps pourrait opter pour Wissam Ben Yedder s'il adopte la même logique pour toutes les lignes, à savoir donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Mais Olivier Giroud, buteur vendredi dernier et Christopher Nkunku, timide lors de sa première, sont eux aussi candidats.

