Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Olivier Giroud. Voilà tout ce qu'il reste de l'équipe qui a débuté le premier match amical des Bleus face à la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille. Quatre jours plus tard, Didier Deschamps a profondément modifié son onze de départ comme il s'y était engagé. Trois hommes fêteront à Lille leur première titularisation en Bleu ce mardi face à l'Afrique du Sud : Mike Maignan, William Saliba et Jonathan Clauss.

Presnel Kimpembe retrouve l'axe gauche de la défense à trois alors, qu'à ses côtés, Lucas Digne, jouera les pistons. Au milieu, en l'absence de Paul Pogba, touché au pied, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot se chargeront de la récupération. Eternel en équipe de France, Antoine Griezmann continue de survivre à tous les turnovers et disputera pour la 61e fois consécutive un match avec les Bleus.

Giroud encore et toujours

Devant, Kylian Mbappé, remis de son infection ORL, jouera son premier match de l'année avec l'équipe de France et sera associé à Olivier Giroud. Le Milanais ne subit pas, lui non plus, la règle du turnover et enchaîne alors même qu'il ne figurait pas dans la liste initiale et qu'il ne doit sa sélection qu'au forfait de Karim Benzema. Wissam Ben Yedder débutera sur le banc comme à Marseille.

Le onze des Bleus : Maignan - Clauss, Saliba, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté, Rabiot- Griezmann - Mbappé, Giroud

