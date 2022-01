L'AFP vient de révéler l'information en citant des sources ayant connaissance du dossier. Selon l'Agence France Presse, les Bleus ne disputeront pas de matches amicaux au Qatar en mars, l'hypothèse d'un mini-tournoi chez l'hôte du prochain Mondial ayant été abandonnée par la Fédération, qui réfléchit à accueillir deux rencontres en France.

Les Bleus, champions du monde, doivent se rassembler pour une dizaine de jours à partir du 21 mars, une fenêtre internationale sans compétition pour l'équipe de Didier Deschamps, déjà qualifiée pour la Coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. "C'est pas mal de faire au moins un match là-bas avant la Coupe du monde", avait indiqué le président de la FFF Noël Le Graët à l'AFP fin novembre, évoquant tout de même des difficultés dans l'organisation de rencontres à Doha sur la période de mars, une hypothèse à laquelle Didier Deschamps était favorable.

La Fédération a finalement estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'équipe de France se rende au Qatar en mars, indique l'AFP. Selon plusieurs médias, dont Le Parisien et L'Equipe, le désaccord était principalement d'ordre financier, la FFF ayant espéré obtenir une compensation financière supérieure aux frais de déplacement et de résidence.

La FFF étudie désormais d'autres options et compte organiser deux matches amicaux en France, a-t-on expliqué de même source. Les adversaires n'ont pas été officialisés, mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont été évoqués par la presse, tout comme le Stade Vélodrome de Marseille comme potentielle enceinte d'accueil pour un match. Le président Le Graët a régulièrement répété ces derniers mois qu'il regrettait que le calendrier international dense et truffé d'épreuves ne permette pas aux Bleus d'affronter des nations africaines en match amical.

