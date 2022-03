Du travail bien fait et de belles histoires. Jamais inquiétée par une faible équipe d'Afrique du Sud, l'équipe de France s'est tranquillement imposée mardi soir (5-0), en amical, au stade Pierre-Mauroy. Une deuxième victoire en cinq jours pour les Bleus, qui enregistrent un sixième succès de rang pour les premières titularisations de Jonathan Clauss et William Saliba. Très impliqué et en jambes, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, alors qu'Olivier Giroud a encore marqué. Même Wissam Ben Yedder et Matteo Guendouzi ont participé à la fête après leur entrée en fin de rencontre, alors que les Tricolores ont terminé en supériorité numérique.

