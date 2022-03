C'est la belle histoire de ce samedi. Tous les amateurs de football auraient aimé que cela se passe ainsi, et cela s'est réalisé. Neuf mois après sa dernière sélection sous le maillot danois et son arrêt cardiaque en plein match de poule de l'Euro face à la Finlande (0-1), le 12 juin dernier, Christian Eriksen a renoué avec l'équipe nationale la face aux Pays-Bas ce samedi.

Et quoi de mieux, pour fêter ça, qu'un but sur un de ses premiers ballons. Suite à une belle action collective amorcée après un pressing haut dans le camp néerlandais, Andreas Skov Olsen, bien décalé sur le côté droit, a trouvé Eriksen lancé dans la surface, d'un ballon en retrait bien dosé. Avec son pied droit, le meneur de jeu de Brentford a déposé le cuir dans la lucarne opposée. Pour le plus grand bonheur des supporters danois et sous les applaudissements de supporters Oranje.

